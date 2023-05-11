

عبدالعزيز جاسم



أكد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة عبدالحميد العسعوسي، أن فريقه قدم مباراة جيدة في نهائي كأس الأمير، وقال: «المباريات النهائية لها ظروفها ومعطياتها الخاصة، ومن يستغل الفرص ويكون لديه بدلاء جاهزين تكون له الأفضلية، وهو ما توافر لدى الكويت في الشوطين الإضافيين، مما مكنه من حسم اللقاء لمصلحته».



وأشار إلى أن «البرتقالي» بسط أفضلية واضحة طوال 90 دقيقة، مضيفا: «لم نكن في يومنا بشكل عام، فقد تمكنا من تهديد مرمي الكويت في أكثر من مناسبة، لكننا لم نسجل، ولعل من أبرزها تلك التي حصلنا عليها في الدقيقة (86) لكننا لم نستغلها بالشكل الأمثل، وقد ذهبت النتيجة النهائية للكويت الذي ساعدته ظروفه كثيرا في حسم اللقب».



وبارك العسعوسي لـ «الأبيض» فوزه بكأس الأمير، مشددا على أن صفحة المباراة النهائية طويت، وعلى الفريق التركيز على بطولة الدوري الممتاز، حيث سنسعى بأفضل ما لدينا للظفر بلقب المسابقة الأطول في الموسم، ونحن قادرون على الفوز بالدوري.