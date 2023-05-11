تختتم اليوم منافسات بطولة سفير كوريا الجنوبية للتايكوندو تشونغ بيونغ ها، والتي تقام على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله، بتنظيم من اتحاد التايكوندو ومشاركة 100 لاعب ولاعبة من الأندية الحكومية والأهلية والخاصة للسيدات والفتيات والشباب، حيث ستقام النزالات النهائية وتتويج اللاعبين واللاعبات الفائزين، إلى جانب إقامة عرض فني من قبل الفريق الكوري للتايكوندو.



وكانت البطولة قد انطلقت أمس الأول بحضور رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو هاني المرشاد والسفير الكوري بالكويت تشونغ بيونغ ها الذي أشاد بالتنظيم الرائع للبطولة، والعمل الذي قامت به اللجان العاملة، لإظهاره بالصورة التي تستحق، مضيفا: «لحبي الشديد لهذه اللعبة، رأيت دعمها وإقامتها في الكويت، التي تشهد تطورا كبيرا منذ سنوات في التايكوندو، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، بفضل اهتمام مسؤولي اللعبة خاصة بالمراحل السنية للصغار».