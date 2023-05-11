

كشف أحدث تقرير من إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن محافظة نشاط صفقات الاكتتاب في الربع الأول من 2023 على زخمه رغم ضعف الإقبال العالمي، حيث شهد هذا الربع تسجيل 10 اكتتابات جمعت 3.4 مليارات دولار، بانخفاض 33% في عدد الصفقات و14% في قيمتها، مقارنة بالربع الأول من 2022.



أما على الصعيد العالمي، فقد تم تسجيل 299 اكتتابا في الربع الأول من عام 2023، جمعت عائدات بقيمة 21.5 مليار دولار، بانخفاض كبير نسبته 61% في عدد الاكتتابات على أساس سنوي، وتتماشى هذه المعطيات مع الاتجاه الذي شهده 2022، عندما واجهت الشركات والمستثمرون في صفقات الاكتتاب حالة من عدم اليقين بالاقتصاد الكلي والوضع الجيوسياسي.



ومع ذلك فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لايزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، مع صفقات واعدة خلال ما تبقى من العام، وذلك على خلفية العديد من المبادرات التمكينية، مثل صندوق أبوظبي للطروحات العامة الأولية.



كما أعلنت ست شركات في المملكة العربية السعودية عن خططها للإدراج في السوق الرئيسية (تداول)، هي شركة غذاء السلطان، وبوابة الأطعمة، وشركة معيار للمقاولات، والشركة السعودية للصناعات الجيرية، وشركة المطاحن الأولى، وشركة هايبر باي.



واستمرت التقلبات التي شهدها سوق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2022 في الربع الأول من 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف التضخم والاضطرابات المصرفية العالمية غير المتوقعة والشكوك الجيوسياسية التي أثرت على معنويات المستثمرين.



وفي نهاية الربع، حققت 6 اكتتابات عامة من أصل 10 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح العام الأولي، مع تحقيق شركة بريسايت إيه أي هولدينغ بي أل سي للذكاء الاصطناعي أعلى مكاسب بلغت 146.3%.



وقد حافظت السعودية على هيمنتها في نشاط عمليات الإدراج في الربع الأول من عام 2023، مع تسجيل 6 اكتتابات عامة في «نمو» السوق الموازي، جمعت عائدات إجمالية بقيمة 0.7 مليار دولار، بالإضافة إلى إدراج صندوق استثمار عقاري بعائدات بلغت 0.1 مليار دولار.



وتعود الاكتتابات التي تم تسجيلها إلى مجموعة شركات تغطي قطاعات متنوعة، مثل شركة لين الخير للتجارة، وشركة آفاق الأغذية، وشركة نفوذ للمنتجات الغذائية، وشركة وجا، وشركة بناء للصناعات الحديدية، وشركة شبكة المعرفة، وصندوق الإنماء ريت الفندقي. كما شهد «نمو» السوق الموازي عمليتي إدراج مباشر لشركة بلدي للدواجن، وشركة القمم لأنظمة الكمبيوتر.



فيما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، تسجيل أكبر اكتتاب على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2023، حيث جمع اكتتاب شركة أدنوك للغاز عائدات بقيمة 2.5 مليار دولار.



وتمت تغطية الاكتتاب 58 مرة، مع تداول سعر السهم في أول يوم إغلاق أعلى بنسبة 19% من سعر الإدراج والذي كان 2.37 درهم إماراتي، وتعد هذه الشركة السادسة التي تقوم مجموعة أدنوك بإدراجها، في استمرار لتوجه المجموعة خلال عام 2023 مع نيتها إدراج المزيد من شركاتها.



وعلاوة على ذلك، جمع اكتتاب شركة بريسايت إيه أي هولدينغ بي أل سي للذكاء الاصطناعي، وهي شركة متخصصة بتحليل البيانات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 0.5 مليار دولار أميركي في ثاني اكتتاب ضمن محفظة مجموعة 42 (G42)، والذي تم تغطيته 136 مرة.