

القاهرة - هالة عمران



استهل د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة أمس برئاسته بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة بالإشارة إلى أهمية جلسات الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدا بالرسائل المهمة التي تضمنتها الكلمة المسجلة للرئيس في بداية فعاليات هذه التجربة الوطنية، حيث أكد الرئيس أن الدولة المصرية تبتغي من خلالها صالح الوطن ورسم ملامح الجمهورية الجديدة، وتمتلك من القدرات ما يمكنها من إيجاد مسارات للتقدم في كل المجالات، مؤكدا دعمه المستمر للحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، في إطار الديموقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.



وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحوار الوطني، ليس فقط على الصعيد السياسي، لكن أيضا فيما يخص الملفات الاقتصادية التي تشهد تحديات لا تقتصر على المستوى المحلي، وإنما تظهر آثارها في العديد من بلدان العالم.



وأضاف د.مصطفى مدبولي أن الحوار الوطني جزء مهم من الحراك الإيجابي الذي تشهده الدولة المصرية حاليا، مؤكدا أن الحكومة تجتهد لصالح الوطن والمواطن، كما أنها مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات، وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تدعى إليها من أجل الوصول إلى رؤى يستفيد بها الوطن.