أسامة الفريح: المجموعة تؤدي دوراً رائداً كمزود اتصالات إقليمي بأسواق الشرق الأوسط

نراقب الأوضاع بالسودان ونقوم بمسؤولياتنا تجاه الشعب السوداني وسط الظروف الصعبة

بدر الخرافي: «زين» تحافظ على تقدم أعمالها للاستفادة من الفرص المربحة بالقطاع الرقمي

واصلنا إستراتيجية تشارك البنية التحتية عبر بيع الأبراج في السعودية والعراق بمليار دولار





أعلنت مجموعة زين عن نتائجها المالية الفصلية لفترة الربع الأول من عام 2023، حيث سجلت نموا قويا على كل مؤشراتها المالية، إذ رفعت المجموعة أرباحها الصافية بنسبة 15% لتصل إلى نحو 54 مليون دينار، بربحية للسهم الواحد بلغت 13 فلسا.



وأوضحت «زين» الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في بيان صحافي، أنها رفعت إيراداتها المجمعة عن فترة الربع الأول بنسبة 15% لتصل إلى 468 مليون دينار، مشيرة إلى أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ «EBITDA» ارتفعت 8% إلى 165 مليون دينار، وبلغ هامش ربحية الـ«EBITDA» نحو 35%.



وبينت المجموعة أن الأداء القوي لعملياتها التشغيلية والتجارية عن هذه الفترة انعكس على حجم قاعدة العملاء في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، التي سجلت زيادة بنحو 2.2 مليون عميل نشط، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الأخير، لتصل إلى نحو 53 مليون عميل.



وأوضحت «زين» أن إيرادات خدمات البيانات سجلت ارتفاعا ملموسا بفضل مشاريع التطوير والتحسين المستمرة لشبكات الجيلين الرابع والخامس، إذ سجلت إيرادات خدمات البيانات ارتفاعا بنسبة 10%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الأخير، تمثل 39% من إجمالي الإيرادات المجمعة.



مزود اتصالات رائد



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح: «نجحت المجموعة في تنويع خططها الاستراتيجية وسط التحولات التي تشهدها صناعة الاتصالات، إذ حافظت خلال هذه الفترة على مكتسبات خطط أعمالها، حيث تؤدي حاليا دورا رائدا كمزود اتصالات إقليمي في أسواق الشرق الأوسط».



وأعرب الفريح عن سعادته بالانضمام إلى مجموعة زين، قائلا: «تمتلك زين إرثا ضخما، ولها تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة على مجتمعات الشرق الأوسط وأفريقيا، مبينا أنها تواصل المضي قدما في تنفيذ مبادراتها الاجتماعية، وتنفيذ خططها في مجالات الاستدامة، وممارسات الحوكمة السليمة».



وانتهز الفريح الفرصة ليعرب أيضا عن شكره لرئيس مجلس الإدارة السابق أحمد الطاحوس، تقديرا للدور المؤثر الذي قام به خلال فترة عمله التي شهدت تقدم أعمال المجموعة في مسيرة تحول أعمالها، مشيرا إلى أن الجميع يتطلع للعمل والبناء على الأسس المتينة لتعظيم حقوق المساهمين.



وأكد الفريح أن المجموعة تراقب تطور الأوضاع الحالية في جمهورية السودان، وتأمل أن تنتهي الأحداث الأخيرة حفاظا على سلامة الجميع ومقدرات البلاد، مبينا أن المجموعة تدرك حجم المخاطر، حيث تقوم شركة زين السودان بمسؤولياتها تجاه الشعب السوداني وسط هذه الظروف الصعبة، لضمان استمرار تقديم الخدمات.



نمو قوي بالمؤشرات المالية



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «لقد أظهرت النتائج المالية المجمعة نموا قويا على كل مؤشراتنا المالية، في وقت تشهد فيه أسواق الشرق الأوسط تحديات التضخم، وارتفاع التكاليف والأسعار، وتفاقم الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، وتزايد التوترات الجيوسياسية، إذ أظهر الارتفاع القوي للإيرادات المجمعة قدرتنا في المحافظة على خلق قيمة كبيرة لمساهمينا في ظل هذه الظروف».



وأوضح قائلا: «تبرز التطورات الإيجابية لخطط أعمال المجموعة السمات التنافسية التي اكتسبتها خلال هذه الفترة، حيث استفادت أعمالها من التميز التشغيلي لشبكاتها ومن زخم منصاتها الرقمية، إذ حققت الأخيرة قفزة كبيرة بنسبة نمو بلغت 48%، وذلك رغم الاختلاف النسبي في اعتماد واستخدام التكنولوجيا في أسواق المنطقة».



وتابع بقوله: «تلتزم المجموعة بتقديم أحدث التقنيات وتحسين محفظة خدماتها والتركيز المستمر على تطوير وتحديث شبكات الجيلين الرابع والخامس ونشر المزيد من شبكات الألياف البصرية، إذ سجلت النفقات الرأسمالية في الربع الأول 112 مليون دولار تمثل 7% من حجم الإيرادات المجمعة عن هذه الفترة».



حلول رقمية مبتكرة



وبين الخرافي أن زين واصلت إطلاق المبادرات التي تحافظ على تقدم أعمالنا، وتحمي مراكزها التنافسية، حيث ركزت على طرح المزيد من الحلول المبتكرة لتمكين استراتيجيتنا الرقمية، حيث نعكف الآن على إطلاق كامل إمكاناتنا في المجتمعات الرقمية من خلال تبني التكنولوجيات الناشئة، الخدمات السحابية، إنترنت الأشياء، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والأمن السيبراني.



وكشف أن استثمارات المجموعة في مشاريع تطوير وتوسعة شبكات الجيل الخامس دعمت الخطط التشغيلية والتجارية خلال هذه الفترة، حيث سجلت عمليات زين في الكويت، البحرين، والسعودية نموا ملحوظا لعملاء الجيل الخامس (5G)، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضا المجموعة في الاستفادة من الفرص المربحة في القطاع الرقمي وقطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، إذ نمت إيرادات الأخير بنسبة 37%، حيث واصلت ZainTech المشغل التكنولوجي الإقليمي التوسع في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واكتساب المزيد من عملاء الشركات والحكومات.



وأفاد: «تقوم شركة ZainTech بدعم مبادرات المجموعة في نشر الخدمات السحابية، حيث تتطلع لأن تكون الشريك الإقليمي المفضل للمؤسسات والحكومات، وتمكين الشركات من جميع الأحجام من الاعتماد على الخدمات السحابية، وتسريع عملية التحول لآليات الأعمال نحو تبني المزيد من الخدمات التكنولوجية».



استراتيجية التوسعة بالبنية التحتية



وذكر الخرافي أن المجموعة أحرزت تقدما في استراتيجيتها التوسعية في مجالات البنية التحتية وتشارك الأبراج، حيث وافقت شركة زين السعودية على بيع وإعادة استئجار 8069 برجا مقابل 3.03 مليارات ريال سعودي (807 ملايين دولار) إلى تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، مبينا أن شركة زين العراق توصلت أيضا إلى اتفاق محدد مدته 15 عاما مع TASC Towers لبيع محفظة أبراجها التي تتكون من 4968 برجا بقيمة 180 مليون دولار، بما في ذلك حقوق الإدارة.



ومضى في قوله: «يبرز هذا التوجه الاستراتيجي محورا أساسيا من استراتيجية أعمالنا، خصوصا مع تزايد اهتمام أسواق الاتصالات بمشاريع المشاركة في البنية التحتية، وتزايد الطلب على البيانات، وتبني الخدمات الرقمية، إذ ستتيح مشاريع تشارك البنية التحتية الفرصة لتحسين سعة وكفاءة الشبكات، وتوجيه الاستثمارات إلى عائدات البيع في المشاريع التجارية».



ولفت إلى أن مجموعة زين كانت السباقة في تبني هذا النموذج التشغيلي المتطور في أسواق المنطقة بداية من تنفيذ أول صفقة في مجال تشارك البنية التحتية في السوق الكويتية، ثم تلتها السوق الأردنية، والسعودية، وأخيرا السوق العراقية.



وأشار الخرافي الى أن منصات المجموعة الرقمية اكتسبت زخما كبيرا خلال هذه الفترة، سواء على مستوى نمو عدد العملاء أو على مستوى حجم العمليات المنفذة، حيث تشهد أسواق المجموعة نموا قويا في حجم المدفوعات الإلكترونية، إذ سجلت إيرادات خدمات التكنولوجيا المالية نموا هائلا على منصات المجموعة، وقفزت قاعدة العملاء بنسبة 60%، وشهدت إيرادات الخدمات الرقمية التي تشمل خدمات الفوترة المباشرة، والتراسل والتوثيق الرقمي نموا قويا بلغ 48% عن فترة الربع الأول.



الأوضاع في السودان



وعلى صعيد الوضع في السودان، وما تشهده من أحداث صعبة في الوقت الحالي قال الخرافي: «نتابع تطورات الأوضاع في السودان بمزيد من الحزن، إذ قامت المجموعة بفتح خط اتصال مستمر مع الإدارة التنفيذية في شركة زين السودان، وحرصت على التأكد من استمرارية العمل للحفاظ على سير العمليات التشغيلية والتجارية، وتوفير خدمات الصوت والبيانات التي تعتبر حيوية في مثل هذه الظروف، التي تأثر بعضها في بعض مناطق العاصمة الخرطوم بسبب نقص إمدادات الوقود، بينما تجري الأمور بشكل جيد في بقية المناطق الأخرى، وكذلك الأمور تبدو جيدة في المناطق الواقعة خارج الخرطوم، ندعو أن تمر هذه الأحداث بسلامة وأمان على الشعب السوداني».



جدير بالذكر، أن مؤسسة «براند فاينانس» صنفت علامة زين مؤخرا كأقوى علامة تجارية في الكويت بتصنيف +AA، إذ ذكرت الدورية العالمية في تقرير حديث لها أن قيمة العلامة التجارية لمجموعة زين ارتفعت على مؤشر براند فاينانس بنسبة 14% لتصل 2.7 مليار دولار، وعزت ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات والأرباح وقاعدة العملاء، والتوسع في الاستحواذات على الخدمات السحابية ونشر شبكات الأليف البصرية في المنطقة وقيادتها لتقينات الجيل الخامس والابتكارات الرقمية وتفوقها في مبادرات الاستدامة والتنوع والإنصاف والاشتمال.



وتدين مجموعة زين بقدر كبير من نجاحها إلى دمج الاستدامة في قرارات أعمالها، إذ تسهم بفاعلية في تمكين المجتمعات من الحصول على فوائد اجتماعية واقتصادية واسعة.



علامتها التجارية جاءت في فئة القيادة «A-»



بدر الخرافي: «زين» تتصدر قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط بالمشروع العالمي للكشف عن الكربون «CDP»



حافظت مجموعة زين على تصنيفها في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون «CDP» عند (A-)، وهو التصنيف المتقدم الذي يضعها عند مستوى نطاق القيادة، فالتصنيف الحديث عن العام 2022 أظهر تصدر زين قائمة قطاع الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعتبر شركة الاتصالات الوحيدة في المنطقة المدرجة في القائمة العالمية للكشف عن انبعاثات الكربون للعام الثاني على التوالي.



كما حصلت المجموعة أيضا على تصنيف (A-) على مستوى مشاركة الموردين، وتنفيذ أفضل الممارسات من المشروع العالمي للإفصاح عن انبعاثات الكربون «CDP»، وهو تصنيف منفصل يعطى بناء على المشاركة مع الموردين على وجه التحديد بشأن تغير المناخ.



وقال بدر الخرافي: «علينا أن نعترف أن التصدي لتغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، من الأنشطة التي تمثل أولوية رئيسية لكل مؤسسة، إذ يتوقع الكثيرون من مؤسسات القطاع الخاص دورا حاسما في إرساء دعائم العمل المشترك للتصدي لتغير المناخ، فنحن متحمسون لكوننا أحد أكثر المدافعين نشاطا وشفافية في تحقيق صافي انبعاثات صفري لغازات الاحتباس الحراري على مستوى عملياتنا التشغيلية في المنطقة».



وأحرزت المجموعة تقدما خلال الفترة الأخيرة في إعادة التأكيد على تحديد مستهدفات انبعاثات تتواءم مع إرشادات «مبادرة المستهدفات المستندة إلى العلم (SBTi)، من أجل تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى النصف قبل حلول العام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050.



«زين - الكويت».. 62 مليون دولارصافي أرباح الربع الأول



حافظت عمليات زين الكويت على ريادتها في السوق الكويتية، إذ رفعت الشركة قاعدة عملائها بنسبة 4% لتصل إلى 2.6 مليون عميل، وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعا عن هذه الفترة بنسبة 3% لتصل إلى 87 مليون دينار (285 مليون دولار)، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب الـ EBITDA بنسبة 2% لتصل إلى 32 مليون دينار (105 ملايين دولار)، وانعكس ذلك على هامش EBITDA الذي بلغ 37%، وسجلت الشركة أرباحا فصلية عن الربع الأول بقيمة 19 مليون دينار (62 مليون دولار)، وبفضل الكفاءة التشغيلية وجاذبية شبكتها، واصلت الشركة اكتساب المزيد من العملاء في قطاع الـ B2B، إذ سجلت نموا في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 1%، تمثل 38% من إجمالي الإيرادات.



السعودية.. 11% نمو الإيراداتإلى 644 مليون دولار



سجلت الإيرادات الفصلية لشركة زين السعودية نموا بنسبة 11% لتصل إلى 644 مليون دولار عن فترة الربع الأول، وحققت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بقيمة 189 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 29%، وقفزت الشركة بأرباحها الصافية الفصلية بنحو 6 أضعاف لتصل إلى 151 مليون دولار، التي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالمكاسب التي تحققت من بيع الأبراج، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الأخير، ورفعت الشركة قاعدة عملائها بنسبة 4% لتصل إلى نحو 8.7 ملايين عميل.



العراق.. تضاعف الأرباح الصافية8 مرات إلى 30 مليون دولار

سجلت الإيرادات الفصلية لشركة زين العراق ارتفاعا عن فترة الربع الأول بنسبة 15% لتصل إلى 223 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA 76 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 34%.



وشهدت الأرباح الصافية للشركة ارتفاعا بنحو 8 أضعاف لتصل إلى 30 مليون دولار، والتي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالمكاسب التي تحققت من بيع الأبراج، وذلك مقارنة بالفترة المشابهة من العام الأخير، وحافظت الشركة على ريادة حصتها السوقية إلى العراق، إذ نمت قاعدة العملاء بنسبة 4% لتصل إلى نحو 18.2 مليون عميل.



السودان.. 70% قفزة بالإيرادات إلى 167 مليون دولار



سجلت النتائج المالية الفصلية لعمليات زين السودان نموا مذهلا، والتي شهدت ارتفاعا قويا على كل مؤشراتها المالية خلال فترة الربع الأول، إذ قفزت الإيرادات بنسبة 70% لتصل إلى 167 مليون دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 66% لتصل إلى 86 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 51%، وقفزت الأرباح الصافية لعمليات زين السودان بنسبة 68% لتصل إلى 77 مليون دولار، وبفضل عمليات التحسين والتطوير لشبكتها قفزت إيرادات الخدمات بنسبة 90%، تمثل 34% من الإيرادات، وشهدت هذه الفترة المتميزة لأعمال الشركة نموا في حجم قاعدة العملاء بنسبة 2% لتصل إلى نحو 16.8 مليون عميل.





البحرين.. 6% نمو إيرادات الربع الأول إلى 48 مليون دولار



رفعت عمليات زين الأردن إيراداتها الفصلية 6% لتصل إلى نحو 48 مليون دولار، وسجلت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بقيمة 15 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 30%، وبلغت الأرباح الصافية عن هذه الفترة 3.8 ملايين دولار، وشهدت هذه الفترة نموا في حجم إيرادات البيانات بنسبة 5%، تمثل 45% من إجمالي الإيرادات.



الأردن.. 5% نمو قاعدة العملاء إلى 3,8 ملايين



سجلت إيرادات زين الأردن نموا بنسبة 4% عن فترة الربع الأول لتصل إلى 129 مليون دولار، وسجلت عمليات الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بقيمة 52 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 40%، وسجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 18 مليون دولار، وحافظت عمليات زين الأردن على زخم عروضها لخدمات البيانات، إذ ارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 2%، تمثل 50% من إجمالي الإيرادات، وتحافظ عمليات زين الأردن على ريادتها السوقية في المملكة، حيث رفعت قاعدة عملائها 5% لتصل إلى 3.8 ملايين عميل.الأردن.. 5% نمو قاعدة العملاء إلى 3.8 ملايين















