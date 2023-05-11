قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد في وزارة الدفاع صباح امس بتقليد كوكبة جديدة من الضباط رتبهم، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا في الجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.



وقد هنأ الخالد الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة جاء فيها: «أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم ثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وذلك بتوليتكم ضباطا بالجيش الكويتي، فأنتم اليوم تخطون أولى خطواتكم في ميدان العزة والشرف والتضحية والعطاء لوطنكم، فكونوا أهلا لثقة القيادة السياسية بكم، وتسلحوا بالعلم والمعرفة والتدريب، وتعاونوا فيما بينكم، وكونوا دائما قدوة في تعاملكم، ومثالا يحتذى به في أقوالكم وتصرفاتكم، واعملوا بكل إخلاص وتفان لخدمة وطنكم وحمايته والذود عنه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويكتب لكم الخير والنجاح والعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما اللـه ورعاهما، وسدد على طريق الخير خـطاهما».



حضر مراسم التقليد وكيل وزارة الـدفـاع الـشـيـخ د.عبدالله مشعل الصباح، ورئيس الأركان الـعـامـة للـجـيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري، وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.