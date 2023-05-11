أعلنت العلامة التجارية HONOR عن إطلاق مسابقة HONOR Magic Moments Awards 2023، وهي ثالث مسابقة عالمية للتصوير الفوتوغرافي تستضاف من قبل العلامة التجارية. كونها تستقبل المشاركات عبر 6 فئات مختلفة، فإن المسابقة تدعو مصوري الهاتف الموهوبين حول العالم لالتقاط ومشاركة قصصهم الإنسانية الشخصية مع الجمهور العالمي. ينضم إلى لجنة التحكيم لهذا العام خبراء التصوير الفوتوغرافي المخضرمون مثل «إيفان ماسياس»، الفائز في مسابقة World Press Photo، والذي سيكون مسؤولا عن تحديد الفائزين في المسابقة. سيحصل الفائز بجائزة مصور العام على جائزة نقدية قدرها 15000 دولار - وهي أكبر جائزة نقدية في أي مسابقة تصوير فوتوغرافي بالهاتف المحمول حتى الآن - من مجموع جوائز تبلغ نحو 100 ألف دولار أميركي. ويمكن للمشاركين المهتمين زيارة موقع HONOR الرسمي أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من الآن حتى يوم 6 أغسطس 2023 لتقديم أفضل مشاركاتهم.



على المستوى الإقليمي، ستقدم جوائز HONOR Magic Moments Awards الجديدة كليا هاتف HONOR Magic5 Pro هدية للفائز بجائزة صورة العام (Photograph of the Year). بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائز بجائزة التميز على هاتف HONOR Magic4 Pro الرائع. سيتم منح الفائزين المتبقين مجموعة من أفضل أجهزة HONOR.



قال راي جو كبير مسؤولي التسويق بشركة HONOR Device Co. Ltd: كعلامة تجارية عالمية رائدة، فإن HONOR ملتزمة تمام الالتزام بقيادة تطوير ابتكارات الكاميرا، ما يتيح للمستخدمين التقاط الأعمال الفنية دون عناء. تم إطلاق هاتف HONOR Magic5 Pro مؤخرا على مستوى العالم خلال مؤتمر MWC 2023، وهو حاليا الهاتف الذكي الأعلى تصنيفا على لوحة DXOMARK Camera الرائدة. من خلال جوائز HONOR Magic Moments، نحن نسعى لإنشاء منصة ترحب بأي مبدع - سواء كانوا مصورين ناشئين أو مستخدمين عاديين - لعرض إبداعاتهم ورواية القصص الرائعة الخاصية بهم من خلال الصور كلغة مشتركة بينهم.