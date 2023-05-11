الشركة وقعت عقوداً جديدة وأوامر تغيرية داخل الكويت بقيمة 108.2 ملايين دينار



عقدت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر، وذلك بنسبة حضور بلغت 79.4%، حيث وافقت العمومية بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها توزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلسا للسهم الواحد عن عام 2022.



وفي هذا السياق، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن المعروف، شرحا أمام المساهمين خلال الاجتماع تناول أبرز إنجازات الشركة وشركاتها التابعة داخل الكويت وخارجها خلال العام 2022، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت بفضل الإدارة الحصيفة لمجلس الإدارة من تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي ماضية في تنفيذ استراتيجيتها في العمل واقتناص الفرص داخل الكويت وخارجها وتحسين الإيرادات، وبالتالي تحقيق هامش الربح أعلى بما يتواءم مع تطلعات مجلس الإدارة والمساهمين.



وأشار إلى أنه في ضوء الأداء التشغيلي والمالي الذي شهدته المجموعة خلال عام 2022، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (30%) من القيمة الاسمية للسهم (30 فلسا لكل سهم)، مقارنة مع توزيع 25 فلسا للسهم في العام السابق.



ولفت المعروف إلى أنه تم خلال العام 2022 تثبيت تصنيف الشركة من قبل الجهاز المركز المركزي للمناقصات العامة بالفئة الأولى لأعمال المباني وبالفئة الأولى لأعمال البنية التحتية وبالفئة الثانية في كل من الأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية، ووقعت عقودا جديدة وأوامر تغييرية داخل الكويت بما قيمته - 108.288 ملايين دينار، وترسية مشاريع ما قيمته 24.6 مليون دينار.



كما حصلت على مناقصات ترتيبها الأول بقيمة 76.345 مليون دينار، أما خارج الكويت وقعت الشركة التابعة في الإمارات عقود مشاريع بقيمة إجمالية نحو 61.129 مليون دينار، وحصلت على مناقصات ترتيبها الأول بقيمة 29.3 مليون دينار كويتي.



الأداء المالي



من جهته، استعرض عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «المجموعة المشتركة» سليمان المعروف الأداء التشغيلي للشركة خلال العام 2022، وبين أن الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال العام بلغت نحو 154.670 مليون دينار، وبلغ إجمالي الموجودات بنهاية العام نحو 219.650 مليون دينار، مقابل نحو 213.859 مليون دينار في عام 2021 بارتفاع قدره 5.791 ملايين دينار.



وأضاف أن إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة لعام 2022، بلغ نحو 52.444 مليون دينار مقابل مبلغ 46.653 مليون دينار في العام السابق بزيادة قدرها 12.4%، وبلغت ربحية السهم ما قيمته 57.41 فلسا للسهم، بالمقارنة مع العام السابق 2021 حيث بلغ ربح السهم 54.75 فلسا للسهم، بزيادة قدرها 4.8%.



وأكد المعروف أن الإدارة التنفيذية تعمل برؤية طموحة لتعزيز تواجد المجموعة المشتركة في الأسواق المجاورة من خلال شركاتها التابعة، والاستفادة من المشاريع التي تطرح في تلك الأسواق.



الحوكمة



جدير بالذكر، أن مجلس إدارة الشركة اعتمد نظام حوكمة سليما مبنيا على أعلى الإجراءات المهنية وفق تعليمات هيئة أسواق المال، لخلق قيمة أفضل لمساهمي الشركة وأصحاب المصالح وفق المبادئ الأخلاقية والقانونية على تطبيق تعليمات الجهات الرقابية والممارسات الرائدة في مجال الحوكمة والالتزام.



ويتمثل مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة بالالتزام بشكل مستمر بالتصرف بنزاهة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين في الشركة بوجه خاص.



وفي هذا السياق، قامت الشركة بالمشاركة في المعارض الوظيفية بهدف تشغيل وجذب العمالة الوطنية دعما للشباب الوطني الذي هم أمل المستقبل، فضلا عن التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للشباب بخصوص دعم برنامج «صناع العمل» الذي تسهم فيه الشركة مع الهيئة في تدريب وتوظيف حديثي التخرج في مشاريع النقل والطرق المستدامة والبنية التحتية.