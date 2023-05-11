تسيير رحلات يومية من مطار إسطنبول إلى مدينة كاستامونو شمال تركيا

رحلات صيفية مباشرة 3 مرات أسبوعياً إلى أنطاليا.. و9 إلى طرابزون اعتباراً من 13 يونيو



علي إبراهيم



عقدت الخطوط الجوية التركية مؤتمرا ومعرضا للتعريف بوجهتها الجديدة والجذابة «كاستامونو»، التي ستمثل خيارا جديدا وتجربة أكثر تميزا للمسافرين من الكويت إلى تركيا، وذلك بالمشاركة مع مكتب السياحة في كاستامونو وعدد من أبرز علامات الضيافة والفنادق في المدينة. وخلال المعرض والمؤتمر الذي عقد مساء أول من أمس في فندق كراون بلازا الكويت، بحضور مدير عام الخطوط الجوية التركية في كاستامونو، سامي أيدوغان، ورئيس العلامة التجارية والترويج للمدينة من مكتب السياحة في كاستامونو، سيركان دوورو، للتعريف بالوجهة الجديدة «كاستامونو»، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن رحلات يومية من مطار إسطنبول إلى مدينة كاستامونو الواقعة شمال تركيا، وذلك وسط حضور كثيف من شركات ومكاتب ووكلاء السياحة والسفر الكويتية.



وتعد كاستامونو مدينة تقع في منطقة البحر الأسود في تركيا، وتشتهر بتاريخها الغني وتراثها الثقافي وجمالها الطبيعي، ويجعل تاريخ كاستامونو الغني والجواهر المعمارية ومناطق الجذب الطبيعية وكرم الضيافة، وجهة رائعة للاستكشاف في تركيا.



وتقع مدينة كاستامونو في الجزء الشمالي من تركيا، على بعد نحو 280 كيلومترا شرق العاصمة (أنقرة)، وتتميز المدينة بالمناظر الطبيعية الجبلية، حيث تضم المناطق المحيطة بها الجبال والهضاب والوديان، وتسهم الخصائص الجغرافية لكاستامونو، بما في ذلك تضاريسها الجبلية وغاباتها وأنهارها وقربها من البحر الأسود، في جمالها الخلاب وتجعلها وجهة جذابة لعشاق الطبيعة. بالإضافة إلى الوجهة الجديدة، تدير الخطوط الجوية التركية أربع رحلات يومية من الكويت إلى إسطنبول، وستبدأ أيضا تشغيل رحلات صيفية مباشرة 3 مرات في الأسبوع إلى أنطاليا وتسع رحلات أسبوعيا إلى طرابزون اعتبارا من 13 يونيو، إذ تمتلك الشركة أسطولا حديثا ومتنوعا وتخدم الآن أكثر من 344 وجهة حول العالم في أكثر من 129 دولة بأسطول من 414 طائرة مع توسيع الأسطول إلى 435 طائرة بحلول عام 2023 وإلى أكثر من 800 طائرة بحلول عام 2033. وتأسست الخطوط الجوية التركية في عام 1933 ولديها تاريخ غني يمتد لأكثر من 90 عاما وتطورت لتصبح واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم، حصدت العديد من الجوائز والأوسمة لخدماتها، وتم الاعتراف بها على أنها «أفضل شركة طيران في أوروبا» عدة مرات من قبل Skytrax وحصلت على جوائز لخدمات الطعام على متن الطائرة وخدمة طاقم الطائرة وتجربة الركاب الشاملة.



وتعد الخطوط الجوية التركية مكرسة لتوفير تجربة عالية الجودة على متن الطائرة، يمكن للمسافرين الاستمتاع بوجبات ومشروبات مجانية وخدمة الواي فاي على متن طائرات محددة، كما يوفر مطار إسطنبول مزايا تنافسية من خلال السماح لشركة الطيران التركية بالعمل في أحد أكبر المطارات بمبنى صالة واحد، واحتل مطار إسطنبول المرتبة الأولى في أوروبا من حيث حجم حركة الركاب في عام 2022.



خيارات ضيافة وفنادق



استعرض المشاركون في المعرض (10 فنادق ومنتجعات من مدينة كاستامونو) كافة الخيارات السياحية وخيارات الضيافة المتنوعة التي يقدمونها للمسافرين من الكويت إلى «كاستامونو» والتي تضمنت مجموعة متنوعة من الفعاليات التي ترضي كافة الأذواق، وسط ترحاب شديد بكافة المسافرين من الكويت لقضاء أوقات ممتعة لا تنسى داخل المدنية الجديدة.



سحوبات وجوائز



في نهاية الفعالية، أجرت الخطوط الجوية التركية وكافة الجهات المشاركة سحوبات فورية لكل جهة مشاركة، فاز فيها عدد كبير من الحضور بفرص لتجربة شيقة في مدينة «كاستامونو».