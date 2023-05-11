القاهرة ـ ناهد إمام



استقبل سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد في مقر السفارة بالرياض أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس تحرير«الخليج» الكويتية بمناسبة زيارته إلى المملكة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث لاسيما ما يتعلق بالقضايا الإعلامية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية اللقاء تقدم بهبهاني بالشكر إلى السفير الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد على حفاوة الاستقبال، متمنيا له التوفيق ودوام الصحة والعافية.



هذا، وقد حضر اللقاء عبدالله رياض الصالح سكرتير ثان بالسفارة ومدير مكتب السفير طلال الشهري، والرئيس التنفيذي لجريدة الخليج الكويتية جابر أحمد بهبهاني ومدير تحرير الخليج الكويتية نشأت الدبيس.