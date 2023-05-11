صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات زهير إبراهيم المطوع بأن الجمعية شاركت في البطولة العربية الرابعة عشرة للروبوت والتي أقيمت في العاصمة القطرية - الدوحة خلال الفترة من 6-9 مايو 2023.



وبين المطوع أن وفد الجمعية ترأسته الموجهة الفنية العامة للحاسوب بالإنابة وأمينة سر الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات منى سالم عوض، وضم الوفد المشرف والمدرب إضافة إلى 10 طلاب بواقع طالبين لكل فريق، وشاركت الجمعية بثلاثة فرق في مسابقة «تتبع الخط المبتدئ» وفريقين بمسابقة «ذراع الروبوت».



وأضاف ان الوفد شارك باسم الكويت وحصل على المراكز الأولى في البطولة، كما حصل على المركز الثاني على مستوى الدول العربية المشاركة في مسابقة (ذراع الروبوت) وتم تكريم الوفد ورفع اسم الكويت عاليا خفاقا بين الدول العربية المشاركة.



وأوضح المطوع أن الكويت حصلت على المراكز الأولى في مسابقة تتبع الخط المبتدئ وذراع الروبوت كالآتي:



مسابقة تتبع الخط المبتدئ



فريق «كويت 1» المركز الأول لمسابقة (أفضل استراتيجية)، وضم الطالب علي فاضل عبدالسلام و​​الطالب سلمان نواف الحربي



فريق: «كويت 2» المركز الأول لمسابقة (أفضل برمجة) وضم الطالب محمد راشد العجمي، و​​الطالب فيصل حقان العجمي



فريق: «كويت 3» جائزة لمسابقة (المصمم الواعد)، وضم الطالب سيف راشد العجمي ​​والطالب إسماعيل يوسف الكندري



مسابقة ذراع الروبوت



فريق: «كويت 4» المركز الأول لجائزة (أفضل تحكم)، وضم الطالب إدريس يوسف الكندري و​الطالب عمار داود شمس الدين



فريق: «كويت 5» المركز الثاني لمسابقة (ذراع الروبوت) وضم الطالب عبدالوهاب يوسف الكندري ​والطالب محمد داود شمس الدين.



وأكد المطوع أن الطلاب تم تدريبهم على أعلى مستوى خلال الأشهر الماضية بمقر الجمعية وتم تهيئتهم وإعدادهم بشكل جيد للمشاركة في البطولة.



وأشار المطوع إلى أن هدف المشاركة في هذه المحافل الدولية يأتي من منطلق الإيمان الراسخ بالدور الهام الذي توليه الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات للاهتمام بالنشء وتهيئة الطلاب من خلال تقديم الدورات التدريبية في مجال الروبوت والبرمجة لإعدادهم للمنافسة في البطولات العربية والعالمية وخلق روح التنافس والمشاركة والإبداع وروح العمل بين الطلاب وحصد أكبر عدد من الميداليات.



الجدير بالذكر أن البطولة العربية للروبوت واحدة من أهم المسابقات المخصصة لطلبة المدارس في مجال الروبوت على مستوى الوطن العربي منذ العام 2008 وتعتبر ملتقي للعقول المتميزة من الموهوبين والمبدعين من شباب الوطن العربي والمنوط بهم بناء مستقبل وطننا العربي والمضي نحو آفاق المستقبل والتكنولوجيا الحديثة.



كما تمثل البطولة ظاهرة علمية تكنولوجية إبداعية في مجال تصميم وبناء وبرمجة الروبوتات التعليمية.



شاركت في البطولة هذا العام فرق طلابية متنوعة من 17 دولة عربية من فئات عمرية مختلفة بداية من عمر 6 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية.