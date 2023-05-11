ناشدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، جمعية المصارف بتحرير أموال السفارات والديبلوماسيين الأجانب المعتمدين في لبنان، في أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، عقب اجتماعه مع سفير الأرجنتين في لبنان، لبحث موضوع الحسابات المصرفية الخاصة بالسفارة الأرجنتينية وطاقمها الديبلوماسي المحتجزة لدى المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة في عام 2019.

وأكدت الوزارة أن الحجز على أموال السفارات والديبلوماسيين يشكل مخالفة فاضحة لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، ويعرض العلاقات الثنائية بين لبنان وهذه الدول إلى الخطر ويضر بصورة لبنان دوليا.



وأوضحت أن استمرار حجز الأموال قد يؤدي إلى خسارة إمكانية إيداع السفارات الأجنبية، وطواقمها الديبلوماسية ودائعها في المصارف اللبنانية مستقبلا، وبالتالي إلحاق الضرر بسمعة القطاع المصرفي اللبناني.