القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامنا مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار.



وأوضح المركز - في بيان له امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامنا مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار من خلال هيئة السلع التموينية، مشيرة إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.



وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).