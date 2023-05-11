أسامة أبو السعود



من منطلق حرص الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على متابعة الأداء الوظيفي وتطوير الأعمال التقى الأمين العام المساعد مدير عام مكتبة الكويت الوطنية أ.د.سلطان الديحاني في لقاء مفتوح أمس بأمناء المكتبات العامة، وبحضور مدير إدارة المكتبات العامة بالتكليف نصار بولبقة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية وفاء الخضري. واستعرض الديحاني خلال اللقاء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من مشاريع وقرارات تتعلق بالمكتبات العامة وتهدف للنهوض بهذا القطاع المهم وما يتعلق منها بمشاريع التطوير والصيانة للمكتبات العامة وإدخال النظم التكنولوجية الحديثة وغيرها، مبديا اهتمامه بجميع الملاحظات والاقتراحات التي أبداها أمناء المكتبات العامة وحرصه على تذليل كل العقبات التي تهم الموظفين والسعي نحو تطوير النظم الإدارية بالتعاون مع المسؤولين في قطاع الشؤون الإدارية في المجلس الوطني وعلى رأسهم الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية سهام الدواس. وفي نهاية اللقاء، شكر أمناء المكتبات على تلبية الدعوة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في هذه اللقاءات لما لها من أهمية في تفعيل المشاركة باتخاذ القرار ووضع خطط التطوير لقطاع المكتبات العامة.