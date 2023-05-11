خارطة طريق نحو الخرسانة صفرية الانبعاثات الكربونية للمضي نحو مستقبل مستدام أكثر نقاء

ماموجي: منح جائزة التميز لمشروع «العاصمة مول» وجائزة الإنجاز للمرحوم حمد ثنيان الغانم



ثامر السليم



جريا على عادته السنوية منذ عام 2001، أعلن معهد الخرسانة الأميركي- فرع الكويت، عن الفائزين بالجوائز السنوية برعاية وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز بقاعة نسيمة في فندق ومنتجع شاطئ النخيل مساء أمس الأول وسط حضور كبير من المهندسين وممثلي الشركات.



وقالت القائمة بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث م.إيمان العمر في كلمتها نيابة عن راعية الحفل وزيرة الأشغال العامة، إن تلبية احتياجات النمو الاقتصادي تتطلب تطوير وصيانة البنية التحتية، مشيرة إلى أهمية تكنولوجيا الخرسانة وصناعتها، حيث إنها تعد من أكثر مواد البناء استخداما على وجه الأرض وتسهم في نمو قطاع البناء والتشييد، ونتطلع إلى مواكبة قطاع الخرسانة لطموحات المشاريع في الكويت، خرسانة مقاومة للزلازل تدعم قوة المباني، من خلال حلول خرسانية خضراء مستدامة «الكونجرين» صديقة للبيئة.



وأضافت العمر: نضع خارطة طريق نحو الخرسانة صفرية الانبعاثات الكربونية لنمضي نحو مستقبل مستدام أقل انبعاثا وأكثر نقاء، مؤكدة أنه من هذا المنطلق كان اهتمام العالم بمؤسساته ومنظماته المختلفة بصناعة وتطوير الخرسانة، ومن هذه المؤسسات معهد الخرسانة الأميركي، ونتطلع الى مزيد من التعاون للاستفادة من البرامج التوعوية والخبرات التي يتمتع بها أعضاء المعهد في المجالات ذات العلاقة بالبناء والبحوث العلمية مع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث للتغلب على التحديات واعتماد أجود أنواع الخرسانة لمواكبة رؤية 2035.



وذكرت أن المعهد يتوج أنشطته بإقامة هذا الحفل السنوي لتكريم القائمين على مشروع متميز من حيث التصميم والتنفيذ باستخدام الخرسانة، كما يقوم باختيار وتكريم شخصية متميزة ساهمت من خلال إنجازاتها في التطوير الهندسي والمهني بنهضة البلاد، وأنتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكري لإدارة المعهد لتشجيع التطوير التكنولوجي والكفاءة التقنية بالإنشاءات والتطوير المهني للمهندسين والعاملين والتواصل مع مختلف الجهات التي تعمل في مجال صناعة الخرسانة.



من جانبه، قال رئيس المعهد بالكويت م.عزيز ماموجي، ان الحفل شمل تقديم جائزتين، الأولى جائزة التميز وتمنح لمشروع محلي متميز في معايير التصميم المعماري والإنشائي والتنفيذ، وتم تسليمها للجهة المالكة للمشروع وتكريم المكتب الاستشاري ومكتب الإشراف والمقاول الرئيسي ومزود الخرسانة، أما الجائزة الثانية فهي جائزة الإنجاز ويمنحها المعهد لشخصية قدمت من خلال مسيرتها عطاء متميزا وإبداعا مشهودا في مجالات ذات علاقة بالهندسة والتنمية عموما وصناعة الخرسانة بشكل خاص.



وكشف ماموجي عن منح جائزة التميز 2022 لمشروع مول وبرج العاصمة، واختير المشروع لكونه متعدد الاستخدامات ومصمما بشكل مبتكر ومستدام، ويجمع بين الهيكلية المتطورة وهندسة الخرسانة بنغمة جمالية. وتم تسليم الجائزة للمطورين وشركة الصالحية العقارية، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة غازي النفيسي، كما تسلم كذلك طارق شعيب درعا وشهادة باسم مستشاري التصميم والإشراف PLP في إنجلترا وPACE الكويت، شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة، وتم الاعتراف بالشركة كمقاول عام ومورد رئيسي للخرسانة، مشيرا الى ان جائزة الإنجاز 2022 حصل عليها المرحوم حمد ثنيان الغانم مؤسس دار الخليج للاستشارات وتم تكريمه لتفانيه طوال حياته والالتزام بمهنة الهندسة في الكويت وتعزيز المعايير الأخلاقية فيها.



وأعرب عن تقديره لرعاية وزيرة الأشغال للحفل، ما يعكس اهتمامها بصناعة التشييد ورغبتها في تعزيز معايير وجودة البناء في الكويت، مؤكدا أن هذه الجوائز تمنح من المعهد كمنظمة دولية غير ربحية تسهم في تشجيع التطوير التقني ونشر ثقافة المستجدات في عالم تكنولوجيا الخرسانة.