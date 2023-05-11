أعلن فريق عدسة البيئة أمس، عن عودة العقاب المنقط الكبير إلى روسيا بعد رحلة هجرته من الكويت التي كررها عدة مرات خلال الأعوام الماضية. وقال أمين سر الفريق عمر السيد عمر لـ (كونا)، إن «عقاب الكويت» كرر هذه الهجرة سبع مرات خلال ثلاثة أعوام ماضية، حيث كان يزور البلاد في فصلي الخريف والشتاء ثم يعود إلى جنوب روسيا في الربيع والصيف، موضحا أن العقاب المنقط أول طائر وضع عليه جهاز تتبع، حيث بينت الدراسة بعد ثلاث سنوات هجرته من نقطة محددة في جنوب روسيا ليعبر آلاف الكيلومترات ويصل إلى نقطة محددة في البلاد وتحديدا في محمية الجهراء.



وأضاف السيد عمر، أن أول تجربة علمية لتتبع أحد الطيور المهددة بالانقراض للعقاب المنقط الكبير بدأت في منتصف يناير 2020 وتعتبر «معجزة»، حيث وصل العقاب الى الكويت في توقيت محدد وفي المكان نفسه ويعود إلى روسيا في توقيت محدد وفي المكان نفسه.