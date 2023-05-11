أعاد القضاء النيويوركي إلى الصين منحوتتين جنائزيتين حجريتين مهربتين تعودان للقرن السابع، وتبلغ قيمتهما 3.5 ملايين دولار، ضبطتا في متحف متروبوليتان للفنون.



وينفذ القضاء في ولاية نيويورك منذ أكثر من عامين حملة واسعة لاستعادة آثار منهوبة من نحو 20 دولة باتت موجودة في متاحف المدينة الأميركية الكبرى ومعارضها، ومن بينها متحف «ميت» الذي يضم مجموعات من القطع لجامعي أعمال فنية ومانحين أثرياء.



وبعد مراسم التسليم التي أقيمت في القنصلية الصينية العامة في نيويورك، أعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن آلفن براغ في بيان أن «منحوتتين حجريتين من القرن السابع تابعتين لأحد المدافن وتبلغ قيمتهما نحو 3.5 ملايين دولار أعيدتا إلى الشعب الصيني».