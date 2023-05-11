تخيم مناخات هوليوودية على جادة الكروازيت التي ينطلق فيها الثلاثاء المقبل السباق إلى السعفة الذهبية في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان «كان» السينمائي، فيما تتجه الأنظار إلى الحضور القياسي لأفلام النساء هذه السنة. وتسلط الأضواء على قصر المهرجانات في مدينة كان الفرنسية من 16 إلى 27 الجاري، وسيتسنى لرئيسة المهرجان الجديدة إيريس كنوبلوك التي أمضت معظم مسيرتها المهنية في استوديوهات «وارنر»، إحدى أكبر شركات الإنتاج الأميركية، أن تستقبل أيضا في كان عددا آخر من النجوم.



ويبرز حضور الجيل الجديد مثلا من خلال ضم الممثلة الأميركية بري لارسون (33 عاما) المعروفة بدور «كابتن مارفل»، إلى لجنة التحكيم.