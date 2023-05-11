

إبراهيم مطر



عقد اتحاد الاسكواش مساء أول من أمس جمعيته العمومية لاختيار وتشكيل مجلس الإدارة الجديد للفترة الانتخابية 2023 – 2027 في مقر الاتحاد بمنطقة جنوب السرة. وحضر الاجتماع ممثلو 12 ناديا، فيما لم يحضر النادي العربي.



وشهد الاجتماع اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث جدد مرشح نادي اليرموك وليد الصميعي فوزه برئاسة المجلس بعد حصوله على 11 صوتا من أصل 12 صوتا.



وعلى منصب نائب الرئيس فاز مرشح نادي خيطان خالد الحبيب بعد حصوله على 10 أصوات، كما فاز مرشح نادي القرين حامد العمران بمنصب أمانة السر إثر حصوله على 10 أصوات، فيما فاز مرشح نادي الشباب مشعل الشرقاوي بمنصب أمانة الصندوق بـ 11 صوتا.



وكان المنصب الوحيد الذي سيشهد انتخابات هو منصب أمين السر المساعد بين كل من مرشح نادي التضامن حمد الدغيم ومرشح نادي السالمية عادل الغريب، إلا أن الأخير قرر الانسحاب وينال عضوية مجلس الإدارة بـ 11 صوتا، ويفوز الدغيم بـ 10 أصوات.



وعلى منصب أمين الصندوق المساعد وبـ 11 صوتا، فاز مرشح نادي برقان عبدالله العدواني.



كما فاز بالعضوية مرشح نادي الكويت عمر القضيبي، وحصل على 10 أصوات، ومرشح نادي النصر أحمد العدواني الذي حصل على 12 صوتا.



إلى ذلك، شهد اجتماع الجمعية العمومية أيضا اعتماد التقريرين المالي والإداري للاتحاد عن أعمال السنة المنتهية في 31 مارس 2023.