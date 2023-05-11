هادي العنزي



وضع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت يده على لقب دوري «السوبر» الآسيوي، بعدما تغلب مساء أمس الأول على نظيره المنامة البحريني 87-78 في المواجهة النهائية الأولى التي جمعتهما على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله، بضاحية صباح السالم من أصل 3 مواجهات. وسيلتقي الفريقان مجددا مساء الإثنين المقبل بصالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، ويحتاج «العميد» الفوز لإعلان نفسه بطلا لـ «السوبر ليغ» لمنطقة غرب آسيا، فيما سيحاول «المنامة» معادلة النتيجة بفوز يؤهله للذهاب إلى مواجهة فاصلة تقام في الكويت 22 الجاري.



هذا، وأشاد المدرب المساعد للكويت يحيى البحر بأداء لاعبي «العميد» بطل الخليج والعرب، وقال: «واجهنا فريقا صعبا، وتمكنا من تحقيق فوز أول، ونأمل حسم اللقب بفوز ثان تواليا، وقد تغلبنا على الإرهاق الذي عانى منه أغلب اللاعبين بسبب ازدحام جدول الفريق بالمباريات المحلية والخارجية». إلى ذلك، تقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الدور قبل النهائي للدوري الممتاز، الذي يقام بنظام «بلاي أوف» بأفضلية الفائز في مباراتين من ثلاثة متاحة، حيث يلتقي في الـ 5:00 مساء على صالة الاتحاد كاظمة مع القادسية في أولى مواجهات الفريقين، وتتبعها مباراة ثانية بالدور نفسه تجمع الكويت مع الجهراء في الـ 7 مساء على الصالة ذاتها، ويأمل الكويت تحقيق الفوز الثاني تواليا على الجهراء لحسم تأهله إلى النهائي.