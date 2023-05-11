

مبارك الخالدي



يسدل الستار مساء اليوم على مسابقة دوري زين للدرجة الأولى للموسم الجاري، حيث يستضيف خيطان برصيد 25 نقطة نظيره الشباب بـ 38 نقطة، في موقعة مثيرة يترقبها وينتظر نتيجتها فريق اليرموك الذي يحمل في جعبته 27 نقطة، وفي لقاء تحصيل حاصل يلتقي فريقا الصليبخات وبرقان على ستاد عبدالله الخليفة، وتقام المواجهتان في تمام الساعة 7 مساء.



ويشهد اللقاء تتويج فريق الشباب الذي تصدر المسابقة عن جدارة واستحقاق وحجز بطاقة التأهل الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يخوض خيطان المباراة وعينه على الفوز فقط إذا أراد مرافقة المتصدر إلى دوري «الأضواء»، فيما ينتظر اليرموك «هدية الشباب» بتعثر خيطان سواء بالخسارة أو التعادل، وهذا ما يضيف بعدا من الإثارة والندية على اللقاء. ويخوض خيطان أصحاب الضيافة المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز المثير على اليرموك بالجولة الماضية، والذي جاء في الوقت بدل الضائع، وهو ما يعكس الحالة الفنية المتطورة لخيطان مؤخرا. في المقابل، يدخل الشباب المباراة لتأكيد جدارته وتفوقه بعد أن قدم أفضل عروضه خلال مشوار البطولة الطويل.