يحيى حميدان



قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برعايته للمباراة النهائية على كأس سموه التي انتهت بفوز الكويت على كاظمة 3-0، تجسد اهتمام سموه ورعايته السامية لأبنائه الرياضيين. وأضاف المطيري في تصريح صحافي عقب ختام المباراة النهائية أن الأسرة الرياضية الكويتية تشرفت برعاية سمو الأمير لهذا المهرجان الرياضي الكبير بحضور ممثل سموه، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وموضحا أن هذه الرعاية من سموه تعد تعبيرا عن دعم القيادة السياسية للشباب الرياضي وتشجيعهم لهم بما يحفزهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات للرياضة الكويتية بجميع ألعابها. وأكد أن دعم الشباب في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي وتشجيع تميزهم يأتي على رأس أولويات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من خلال جهود الهيئة العامة للرياضة وتعاون الأندية والاتحادات الرياضية بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة الكويتية بمختلف الألعاب وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



بدوره، أعرب رئيس نادي الكويت خالد الغانم عن سعادته الغامرة بحصول فريقه على لقب «أغلى الكؤوس»، محققا اللقب الغالي للمرة الـ16 في تاريخه ومعادلا لقب القادسية والعربي على قمة الترتيب بقائمة الأكثر تتويجا.



وأضاف الغانم في تصريحات عقب التتويج: «أشكر الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلوها للتتويج بلقب كأس الأمير، وهذا الأمر ليس سهلا ويحتاج جهودا كبيرة، ونهدي هذا اللقب الغالي لجماهير الأبيض التي ساندت الفريق منذ بداية الموسم».



وأشار الغانم إلى أن المباراة النهائية أمام «البرتقالي» كانت صعبة للغاية بسبب الرطوبة العالية وهو ما تسبب في الإرهاق الذهني والبدني لدى اللاعبين، ولكن حالفنا التوفيق في استغلال الفرص وتمكنا من تسجيل 3 أهداف وهذا الأمر تم لأننا نعمل على قلب واحد وقطفنا ثمار هذا العمل.



وبين الغانم أنه لا صحة لدخول نادي الكويت في مفاوضات مع محترف العربي، الليبي محمد صولة، ومهاجم النصر محمد دحام وحارس التضامن سعود القناعي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه في حال الدخول في مفاوضات مع أي لاعب فستكون عبر مجالس إدارات الأندية لوجود اتفاق شرف بيننا وبين جميع الأندية. وأردف الغانم فيما يخص الصولة بالتحديد قائلا: «أبلغت رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور فقط بأنه في حال عدم رغبة الأخضر في التجديد للصولة يرجى إبلاغي فقط حتى نبدأ في التفاوض مع اللاعب، وإلى الآن لم يصلني ما يفيد بعدم استمراره ولذلك لم نفاوضه اطلاقا».



من جهته، قال مدرب الكويت، الصربي بوريس بونياك، أن فرحته مضاعفة عقب الحصول على لقب «أغلى الكؤوس» وذلك لكونه يعتبر اللقب الثاني له شخصيا هذا الموسم عقب حصوله مع فريقه السابق القادسية على لقب كأس «زين» التنشيطية في أواخر مارس الماضي، مؤكدا أنه يستهدف حاليا التتويج مع لقب دوري «زين» الممتاز رغم المنافسة الشديدة قبل 4 جولات من النهاية. وأوضح بونياك أن التبديلات صنعت الفارق في المواجهة أمام كاظمة وذلك بسبب جودة اللاعبين الذين يملكهم سواء الأساسيون أو الاحتياط وجميعهم تقريبا سبق لهم خوض مباريات نهائية ومصيرية وبالتالي هم يملكون الخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه المباريات.