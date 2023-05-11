

مبارك الخالدي



في خطوة غير مسبوقة، طالبت الهيئة العامة للرياضة أمس في تعميم منها إلى الاتحادات الرياضية بموافاتها خلال 3 أيام بمشاركات كل ناد في نشاط الاتحاد وكل المراحل السنية مع أسماء الأطقم الإدارية والفنية واللاعبين وصور البطاقات الصادرة لهم من الاتحادات من موسم 2019 حتى موسم 2023. ويأتي طلب الهيئة للمستندات المطلوبة بالتزامن مع تعميم الهيئة قبل يومين الخاص بتزويدها بالسير الذاتية للعاملين في تلك الاتحادات أو المرشحين لخوض انتخاباتها للدورة الجديدة 2023-2027، وهو القرار الذي أثار اعتراضات الأندية الرياضية التي حاولت التواصل مع الهيئة عبر لجنة ثلاثية للتوصل إلى حل توافقي يؤدي إلى عبور الانتخابات المزمعة، لكن يبدو أن مسؤولي الهيئة مصرون على موقفهم الرامي للتأكد من سلامة الموقف القانوني للمرشحين بما يحقق الهدف من العملية الانتخابية.