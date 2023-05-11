

تواصـل بطـولة العالم للغوص الحــــر التـــي تستضيفهـا الكويت حتـى 13 الجاري منافساتها اليوم الخميس على مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية بنادي كاظمة.



وتشهد منافسات مسابقة «كتم النفس» مــن الساعة 9:00 صباحا إلى 1:00 ظهرا، فيما تقام مسابقة «السرعة 50×8 متر» من الساعة 2:00 حتى 3:30 عصرا، على أن يعقبها تتويج الفائزين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات.



ويمثل الكويت في المسابقتين اليوم كل من: حسن الشراح، حمد الكندري، حمد إسماعيل، علياء السالم، مريم القطان، ومي البدر.



وقد شهد اليوم الأول من المنافسات أمس الثلاثاء إقامة مسابقتي «الغوص الحر بدون زعانف» و«السرعة 2×50 متر» في ظل منافسة كبيرة بين المتسابقين من مختلف دول العالم، حيث شارك 44 منتخبا، إذ حقق أبطال منتخبنا الوطني أرقاما وطنية مميزة، حيث سجل يوسف المويل زمن قدره 1:00.11 دقيقة في مسابقة «السرعة 50×2 متر» للرجال، وفي ذات الفئة للسيدات، تركت مي البدر بصمتها بوصولها لزمن 2:07.67 دقيقة، فيما أحرزت مريم القطان رقما وصل الى 53.42 في مسابقة «الغوص الحر بدون زعانف».



وقد حصل الپولندي ماتيوس مالينا على المركز الأول في مسابقة «الغوص الحر بدون زعانف» برقم 228.80، وجاء الفرنسي غويلمي بورديلا ثانيا (227.52)، وحل الإيطالي باولو فونتانا ثالثا (210.64)، وفي مسابقة السيدات حلت البولندية جوليا كوزيرسكا في المركز الأول برقم (200.00)، ومواطنتها ماجدالينا سوليتش تالاندا ثانية (187.10)، والإسبانية جيما كاتالا ثالثة (168.88).



وقد أكد لاعب منتخبنا يوسف المويل الذي شارك في مسابقة «السرعة 2×50 متر»، أن مشاركة لاعبي الكويت جاءت متميزة في اليوم الأول رغم قلة خبرتهم، لكنهم عقدوا العزم على الظهور بمستوى لائق، ودخلوا المنافسات برغبة عالية في تقديم كل ما بجعبتهم وتحقيق النتائج المرجوة.



وبين المويل، صاحب الرقم الوطني في مسابقة «السرعة 2×50 متر»، أن ثمة ضغوطا على اللاعبين، كون البطولة تقام في الكويت، مبينا أنه بعيدا عن هذه الضغوط اللاعبون يكتسبون كل يوم المزيد من الخبرات نظرا لاحتكاكهم مع مدارس مختلفة في مسابقات الغوص الحر.