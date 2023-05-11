بشار جاسم



«الحوش» أول مسرحية كويتية- عراقية من تأليف وبطولة هيا الشعيبي وإخراج ثامر الشعيبي بمشاركة نجوم العراق، منهم لؤي أحمد وتمارا جمال وكاكاو وزياد ميوزك وكريم حواس وخضير سكرة والفنان السعودي طارق الحارثي.



وبعد العديد من العروض الناجحة، هاتفت «الأنباء» الفنان ثامر الشعيبي، حيث قال: «الحمد لله عرضنا مسرحية الحوش في مسرح «السندباد لاند» في بغداد بحضور جماهيري كبير ولله الحمد التجربة كانت جدا ممتعة وعرضنا ما يقارب 5 أيام وكل يوم عرضين وبعد العيد أيضا عرضين تقريبا ولله الحمد جميع العروض كانت كاملة العدد والعرض الواحد كان يشيل تقريبا من 550 إلى 600 شخص وما أنسى انا كثامر الشعيبي المخرج الدعم الكبير من «السندباد لاند» وهي مدينة الملاهي الكبيرة وفيها مسرح كبير ودعمونا للأمانة لأنه عرض كويتي بحت على حد قولهم وأول مسرحية كويتية تعرض بالعراق وإن شاء الله راح نعرضها مرة ثانية في البصرة في عيد الأضحى المبارك مع المنتج حسين الخياط».



أما الفنانة هيا الشعيبي قالت: «تجربة وايد جميلة وناجحة ولله الحمد والجمهور العراقي كان متلهفا لحضور مسرحية كويتية واحنا لبينا لهم النداء وجينا وعرضنا لأنهم يستاهلون بصراحة كل حب لأنهم دعمونا ووقفوا معانا أنا وأخوي ثامر وكل نجوم العمل وأحب أشكر كل الأشخاص اللي ساندونا».



وبخصوص قصة العمل تقول: «كتبت القصة كحبكة كوميدية اجتماعية بأسلوب الرعب والقصة عن عائلة كويتية وأمهم توفيت ويكتشفون انها كتبت وصية لهم بأنها تملك حلالا بالعراق من أراض ومزارع، ونكتشف أنا وأخوي أن عندنا خالا كاد يدير كل الحلال في العراق وقررنا نروح العراق عن طريق محام وبعدها تكون أحداث كوميدية بيننا وبين خالنا الذي قرر «يطفشنا» من حوش البيت ويتنكر بهيئة الجني بأسلوب رعب وكوميدي».