تعود الإعلامية رانيا برغوت إلى الكويت قريبا بدعوة من لابا لتقدم مجموعة من ورش العمل في مجال الإعلام.



ستبدأ رانيا نشاطها التدريبي في الكويت بالإشراف على الحلقة الحوارية مع رجل الأعمال فيصل النصف التي ستقام 22 الجاري في فندق الفوربوينتس، يلي ذلك ورشة عمل بعنوان إعداد مذيع المستوى الأول، ثم ورشة عمل إعداد مذيع المستوى الثاني وتركز الورشة على تطبيقات عملية للمشاركين وستكون بعض التطبيقات في استديوهات قناة ATV.



كما ستحل وجه الـ MBC الإعلامي الأول ضيفة شرف في حفل برنامج الجوهر السنوي المزمع إقامته 7 يونيو.



ويصادف تواجد رانيا برغوت بالكويت الاستعداد للانتخابات النيابية الكويتية ما دفع «لابا» الى عرض خدمة الجوهر للمدرب الإعلامي الخاص لتقديم ورش خصوصية للمرشح الجديد.