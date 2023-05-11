عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعه رقم 151 الخميس الماضي، حيث اطلع على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في الشكاوى والتظلمات من إعلان الهيئة الخاصة بالتعيينات 2020 /2021 وإعلان البعثات 2021/2022.

وقرر مجلس الإدارة اعتماد توصيات اللجنة، وهي كالآتي:



أولا: الإبقاء على إعلان البعثات للعام الدراسي 2021 /2022.



ثانيا: إلغاء إعلان التعيينات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2020/2021.



هذا، وتؤكد الهيئة حرصها الدائم على توفير فرص تعيين متكافئة وبشروط ومعايير عادلة ومتساوية ليتم اختيار المتقدمين على أسس موضوعية تحقق العدالة للجميع.