محمد راتب



كشف المدير العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة، عن بدء صرف الأعلاف المدعومة أونلاين الإثنين المقبل كمرحلة تجريبية، على أن يتم انطلاق التشغيل الفعلي والكامل مع بداية شهر يونيو المقبل بعد التأكد من نجاح التجربة وانضباط العملية خلال الشهر الجاري. وأوضح القريفة أن هذا الإنجاز يأتي تماشيا مع توجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، وبتوجيهات مباشرة من وزير الصحة د.أحمد العوضي بعد نقل تبعية الهيئة له، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في إنجازات الهيئة منذ تأسيسها، وسيكون خطوة أولى ضمن إجراءات ميكنة معاملات الهيئة. وذكر القريفة أن التشغيل التجريبي لهذه المرحلة التجريبية سيكون في مبنى خدمة المواطن، حيث سيتم استقبال أعداد قليلة من المراجعين وتشغيل نظام الدعم أونلاين بالتنسيق مع شركة المطاحن، موضحا أنه ستتم دعوة الجمهور للتعريف بالآلية الجديدة والتدريب على النظام بعد يومين أو ثلاثة من نجاح التجربة، إلى جانب تعريفهم خطوات الاستخدام الأمثل.