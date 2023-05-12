القاهرة - ناهد إمام



أكد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار د.إبراهيم عبدالخالق، امس، الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي توفرها المنطقة للشركاء، سواء حوافز مالية مثل التمتع بضريبة القيمة المضافة بسعر صفر على البضائع والسلع والخدمات الواردة إلى الهيئة.



جاء ذلك خلال لقائه بوفد شركة (Motherson) الهندية المتخصصة في صناعة السيارات في مقر الهيئة بالسخنة، والذي ضم نائب الرئيس المساعد للمشروعات الخاصة جوتام مانجا، ومدير العمليات التنفيذي بالشركة سانجيف باتيا، لبحث التعاون المشترك، حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية وليد يوسف.



وخلال الاجتماع، تم عرض مقومات المنطقة الاقتصادية وما تملكه من 6 موانئ تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية، والتكامل بينهما الذي يحقق الاستفادة القصوى لشركاء النجاح من المستثمرين وأصحاب الأعمال، حيث يسمح لهم ذلك التكامل بالوصول بمنتجاتهم وخدماتهم إلى مختلف الأسواق العالمية.



وأشار عبدالخالق إلى ميزة رد الأعباء التصديرية وصفر ضريبة جمركية، أو حوافز غير مالية مثل إمكانية حصول الموظفين الأجانب على إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وغيرها من الحوافز التي تمكن المستثمر من تحقيق النجاح المستهدف له وتعزز مناخ الاستثمار بالهيئة.



بدوره، أعرب الجانب الهندي عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية بها خاصة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث يعد هذا هو مجال العمل الأساسي لشركة (Motherson).



وأشار الوفد إلى الاهتمام بموقع الهيئة الاستراتيجي خاصة منطقة شرق بورسعيد المتكاملة على ساحل البحر المتوسط الذي يعد بوابة على القارة الأوروبية، حيث تستهدف الشركة تصدير منتجاتها.



وأعقب الاجتماع زيارة وفد الشركة لعدد من المصانع ونماذج النجاح بالمنطقة الاقتصادية مثل مصنع جوشي للفايبر جلاس، ومركز سيمنز مصر للطاقة.