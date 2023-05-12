نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من معلومات بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ 35 جنيها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023/ 2024.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ 35 جنيها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023 /2024.



وأشارت إلى أن الوزارة تعتمد دائما في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023 /2024، مشيرة إلى أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.