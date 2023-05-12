

وسط احتفال رسمي وشعبي حافل، عاد إلى البلاد قادما من روما وفد المنتخب الوطني للزوارق السريعة بعد تألقه الكبير وتحقيقه إنجازين عالميين في بطولة العالم للزوارق السريعة 2023 التي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، حيث حقق المركز الأول في فئة القدرة والتحمل للزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 300 حصان، والتي أقيمت في ملقا الإسبانية 21 إبريل من خلال الزورق (رهيب B17) بقيادة البطل العالمي بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي، واستكمل مشوار إنجازاته بتحقيق المركز الثالث في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لفئة (X CAT) للزوارق ذات المحركين بقوة 400 حصان لكل محرك، وبالزورق (Q8 B17) بقيادة عبداللطيف العماني ومساعده بدر الدوسري، والتي أقيمت 4 مايو في روما الإيطالية.



وقد أقيمت مراسم الاحتفال بحضور اللواء ركن م.محمد سعيد الخلفان ممثلا عن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ونائب المدير العام للرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع حامد الهزيم ممثلا عن مدير عام الهيئة العام للرياضة يوسف البيدان، وأمين السر العام المساعد في النادي البحري محمود أبو القاسم وحشد من المدعوين ومحبي رياضة الزوارق إلى جانب عدد من أبطال العالم للزوراق السريعة.



وفي مبادرة رياضية بحرية معبرة، حرص عدد من أبطال العالم للدراجات المائية على استقبال زملائهم أبطال العالم للزوراق السريعة، تقدمهم المدير الفني للمنتخب الوطني للدراجات المائية عبدالله بوربيع وبطل أبطال العالم والمسجل في موسوعة غينيس محمد إبراهيم بوربيع والبطل العالمي الحائز على لقب بطولة ملك تايلند وبطولة قارة آسيا محمد جاسم الباز إلى جانب البطل العالمي فهد الخلفان وجاسم الرجيب.