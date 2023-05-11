الفريق خالد راكان المكراد وبحضور نائب الرئيس لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله ابراهيم ،اختتمت اليوم قوة الاطفاء العام الدورة الأولى بعنوان "المواصفات الفنية والتصميمية للمصاعد" والتي عقدت من تاريخ 9 مايو 2023 لمدة ثلاثة ايام والتي شارك فيها ضباط من دولة قطر و مملكة البحرين و سلطنة عمان وضباط من الحرس الوطني الكويتي وضباط من قطاع المكافحة وضباط من ادارة التدريب .



واقيمت الدورة في مبنى رئاسة قوة الاطفاء العام وتعتبر الدورة الاولى لخطة التدريب في الاطفاء العام، وقد تضمنت الدراسات والتطبيقات والمواصفات الفنية والتصميمية للمصاعد وانظمة تشغيلها واستخدامها والتعرف على اهم الموصفات الخاصة بالمصاعد طرق التعامل مع حوادث المصاعد.