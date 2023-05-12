بداح العنزي



قدم 6 أعضاء اقتراحا بإنشاء جسر بحري يربط المطلاع بمدينة الكويت.



وقال كل من رئيس المجلس عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري والأعضاء فهد العبدالجادر وعبدالله العنزي وم.إسماعيل بهبهاني وناصر الجدعان في اقتراحهم:



أصبحت مدينة المطلاع من المدن النموذجية في البلاد، لاسيما أنه تم تخطيطها عن طريق شركات عالمية، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها الى 400 ألف نسمة، لذا صار من اللازم ربط هذه المدينة بالعاصمة تيسيرا على قاطنيها وتسهيلا للحركة المرورية وتقليلا للازدحام، وذلك بربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت بجسر بحري دون المرور بطريق الجهراء لتبلغ المسافة بين المدينتين 29 كيلو بدلا من 41 كيلو، لذا نقترح الآتي: التنسيق مع الجهات المعنية في إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت.



من جهة أخرى، يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل، برئاسة عبدالله المحري، اقتراح م.منيرة الأمير بشأن تفعيل معايير قياس الأداء في منظومة العمل بالبلدية. ويتضمن جدول الأعمال التالي على:



السؤال المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن دراسة متكاملة بشبكة النقل العام (Puplic transport master plan).



السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن اللجنة الوطنية لكودات البناء.



السؤال المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن كود البناء الخليجي الموحد.



السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن عقود نقل النفايات، وآخر بشأن التعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها.



السؤال المقدم من العضو د.م.حسن علي كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق. الاقتراح المقدم من العضو سعود الكندري بشأن استحداث مدخل من طريق عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طريق 30) باتجاه منطقة بيان قطعة 4 مقابل شارع 11.



الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن عمل ممشى وطريق للدراجات الهوائية ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمعدات الرياضية في مدينة سعد العبدالله السكنية مقابل قطعة 9 وقطعة 11.



الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تفعيل معايير قياس الأداء في منظومة العمل ببلدية الكويت.



الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن مدخل فرعي مقابل منطقة الرميثية.



من جانب آخر، أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في رده على سؤال العضو د.حسن كمال عن كود البناء الخليجي الموحد أنه لم تبدأ المرحلة التجريبية حتى تاريخ هذا الكتاب.