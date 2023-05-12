دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة موسعة على منطقة الشويخ اسفرت عن قطع التيار عن عشرات الورش بسبب حالات سرقة تيار وتمديدات غير قانونية.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، ان الحملة استهدفت القسائم قيد الإنشاء والورش المخالفة، لافتا الى ان حصيلة الشهر الجاري بلغت حتى الآن 18 حالة ضبط واثبات حالة تنوعت فيها التعديات على الشبكة.



وأكد الشمري أنه لا تهاون مع ملف المخالفات التي تكبد الشبكة الكهربائية مشاكل كبيرة، مشددا على ان أعضاء الضبطية يقفون بالمرصاد لجميع المخالفين.