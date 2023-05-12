أكد سفير الجمهورية التونسية لدى الكويت الهاشمي عجيلي عزم بلاده قيادة وشعبا على مواصلة مسيرة الإصلاح بكل ثبات وتصميم والنهوض الاقتصادي والاجتماعي رغم التحديات الماثلة.



وقال في تصريح أمس إن جزيرة جربة تعرضت منذ يومين إلى حادث إجرامي، أسفر عن وقوع 4 ضحايا أبرياء.



وتزامن هذا العمل الإجرامي مع استكمال الزيارة السنوية لمعبد الغريبة الذي عرف نجاحا باهرا بشهادة عدد كبير من زوار تونس الذين جددوا تمسكهم والتفافهم حول تونس، معتبرين هذا الحادث الإجرامي محاولة يائسة لضرب قطاع السياحة في تونس، والتشويش على مسار الإصلاح الوطني.



وأضاف ان جزيرة جربة السياحية التي احتضنت بنجاح وتألق فعاليات القمة (18) للفرنكوفونية (يومي 19 و20 نوفمبر 2022) والتي تشهد منذ السنة الماضية استقطابا مهما للسياح من مختلف الوجهات العالمية، ستبقى كما عهدها زوارها ومحبوها واحة للتسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات، وجزيرة للأحلام بشواطئها اللازوردية الساحلية ورمالها الذهبية وقصورها ومتاحفها ومساجدها ودورها التقليدية.



وقال ان تونس تعول على جهود أبنائها في الداخل والخارج وتضامنهم فيما بينهم، وتولي اهتماما خاصا للارتقاء بعلاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي وفي مقدمتها مع أشقائها البلدان العربية، وفي طليعتها الكويت في ظل المناخ الأخوي المتميز القائم بين قيادتي وشعبي البلدين.