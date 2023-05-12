عبدالعزيز الفضلي



نظم توجيه الرياضيات في منطقة العاصمة التعليمية الحفل الختامي الخامس للأنشطة والمسابقات العلمية للعام السادس على التوالي والذي شمل مسابقة أولمبياد الرياضيات الخليجي والعربي، وماراثون الرياضيات بمدرسة الدعية المشتركة بنات.



وقال مدير الشؤون التعليمية بالإنابة ومراقب التعليم الثانوي متعب العتيبي في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن الإنجازات التي حققها أبناؤنا الطلبة جاءت نتيجة تشجيع من المعلمين وتدريبيهم، موضحا أن المعلم يعد الداعم والحافز الأول لأي متعلم، معربا عن مدى فخره واعتزازه بالطلبة الحاصلين على الجوائز.



بدورها، أكدت الموجه الأول لمادة الرياضيات بمنطقة العاصمة التعليمية شيخة الحجرف أن فكرة المسابقة تهدف إلى رفع المهارات الفكرية لدى المتعلمين، وتفعيل دور المتعلم داخل فريق العمل، ورفع مستوى المهارة وسرعة الحساب، بالإضافة إلى خلق روح التعاون والعمل الجماعي.



وأثنت الحجرف على إنجازات أقسام الرياضيات التي تشع بطاقاتها المتجددة والمتميزة، ورفع كفاءة التدريس وتفعيل الأنشطة، من خلال الدعم والدورات والورش التي يقدمها التوجيه للمعلمين.



وتضمن الحفل لوحة ترحيبية بعنوان «لماذا نتعلم الرياضيات؟» ألقاها المتعلم أحمد سعيد من مدرسة فهد العسكر وطابور عرض المسابقات، إلى جانب لقطات تذكارية من مسابقات أولمبياد الرياضيات الخليجي والعربي وماراثون الرياضيات.



وفي الختام تم تكريم الفائزين في مسابقة أولمبياد الرياضيات الخليجي والعربي، بالإضافة إلى الفائزين بمسابقة ماراثون الرياضيات بمختلف المراحل، كما تم تكريم المعلم المتميز ورئيس القسم المتميز والمدارس المستضيفة.