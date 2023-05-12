بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية وهيئة الأطباء الهندية، أقامت شركة برينكس العالمية، الشريك الاستراتيجي لمجموعة الملا لخدمات الحراسة، يوما طبيا للموظفين، وذلك بحضور سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى البلاد د.مانيليسي جينجي، ود.هشام عزيز من جمعية القلب إضافة إلى طاقم طبي من عدة تخصصات، وعدد من قيادات الشركة.



وعلى هامش اليوم الطبي، صرح الممارس العام الأول وأخصائي الصحة العامة د.هشام عزيز بأن اليوم الطبي شهد مشاركة عدد من الأطباء من مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن مثل هذه الأنشطة تسهم في الحفاظ على صحة الكوادر البشرية وبالتالي يعود ذلك على أي مؤسسة بشكل إيجابي من خلال زيادة الإنتاج.



من جهته، قال المدير العام لشركة «برينكس» محمد العلي إن إقامة هذا اليوم الطبي للموظفين يندرج تحت مسؤولية الشركة للاهتمام بصحة الموظفين للخضوع لفحوصات شاملة ومختلفة ودون مقابل مادي.



وأكد الاهتمام بتطبيق أعلى معايير الاهتمام بموظفي الشركة، وإقامة يوم طبي من ضمن هذه المعايير والتي منها الحرص على عمل الموظفين لساعات معينة أسبوعيا وحصولهم على الراحة اللازمة سواء أسبوعيا أو سنويا للاهتمام بصحتهم النفسية.



وأشار العلي إلى أن الشركة حرصت على اختيار سكن موظفيها في منطقة المهبولة لإقامة اليوم الطبي حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الموظفين من هذه الخدمة.



من جهته، قال المدير المالي في الشركة جوهان دي تويت إن الشركة حريصة على توفير مثل هذه الخدمات لموظفيها لعلمنا بأنها مكلفة ماليا عليهم، لافتا إلى أن أي إنسان يحتاج لعمل مثل هذه الفحوصات سنويا على الأقل حتى يطمئن على صحته ويأخذ الاستشارات اللازمة من الأطباء المتواجدين ويبلغ عددهم 28 طبيبا في مختلف التخصصات.



بدوره، أوضح مساعد مدير الموارد البشرية محمد رياض أن عدد الموظفين المستفيدين من اليوم المفتوح تجاوز الـ 550 موظفا وهو رقم ممتاز بالنسبة لنا بعد الوصول لأكبر عدد ممكن من الموظفين.



وبين رياض أن أي موظف يتم اكتشاف أي خلل صحي به يتم توجيهه مباشرة للمستشفى لمتابعة إجراءات رعايته الصحية والتأكد من سلامته على أكمل وجه.



وقد شارك فعاليات اليوم، مدير قطاع الحراسة بالشركة يحيى الحلو، ومديرة قطاع الحلول الأمنية ريتو نات، ومدير تكنولوجيا المعلومات سوجيت كومار، ومساعد مدير العلاقات العامة عبدالله العلي.