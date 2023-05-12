رفع مصرف سورية المركزي أمس، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للحوالات والصرافة إلى 7800 ليرة للدولار الواحد، ارتفاعا من 7500 ليرة للدولار الواحد. ويقوم المصرف المركزي برفع سعر الدولار دوريا لمواكبة الارتفاع الصاروخي في السوق السوداء، حيث وصل سعر صرف الدولار في دمشق إلى 9250 ليرة، والى 9350 ليرة في حلب قبل ان يعاود الهبوط إلى 9125 و9200، بحسب موقع الليرة اليوم المتخصص، فيما تحدثت صفحات ومواقع عن تجاوز سعر صرف الدولار مبلغ الـ9500 ليرة في بعض المناطق.



ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة أمس عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.



وعلى غرار الدولار، واصل الذهب ارتفاعه الصاروخي في السوق المحلية وسط حالة عدم استقرار، وسجل أمس رقما تاريخيا غير مسبوق. وبحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق، فقد سعرت غرام الذهب من عيار 21 قيراطا بـ 500 ألف ليرة سورية، فيما سجل الغرام عيار 18 قيراطا 428571 ليرة سورية. رغم ان الأسعار في الأسواق الموازية قد تجاوزت السعر الرسمي منذ أيام وسجل الغرام من عيار 21 اكثر من 530 ألف ليرة أمس الأول. وبحسب موقع «الليرة اليوم»، فإن سعر غرام الذهب سجل ارتفاعا وصل إلى 25 ألف ليرة سورية، خلال اليومين الفائتين، حيث بلغ سعر الغرام من عيار 21 (531 ألف ليرة) ومن عيار 18 (456 ألفا).