

أعلنت وزارة المالية تسلمها كل مستحقاتها المالية من بيت التمويل الكويتي عن عقار مجمع المثنى، الذي سيتم طرحه في مزايدة عامة تنافسية من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2014 قريبا، وذلك تأكيدا على مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال للشركات المؤهلة للتطوير والمساهمة في رفع جودة المرافق العقارية التجارية التابعة للدولة وتعزيز العائد على أملاك الدولة العقارية.



وبهذه المناسبة، قالت وكيلة وزارة المالية، أسيل المنيفي: «نشيد بتعاون بيت التمويل الكويتي والتزامهم بالإجراءات المتعلقة بالتسليم بكل مهنية ووفق الأطر القانونية، كما نشكرهم على جهودهم المبذولة والمثمرة حول سداد تلك المستحقات المالية لوزارة المالية».



وأضافت المنيفي: «نؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص للشركات المؤهلة وذلك للمساهمة في تطوير وإدارة عقار مجمع المثنى وجميع المرافق العقارية التجارية التابعة للدولة التي تنتهي عقودها، وذلك من خلال طرح مزايدات عامة تنافسية من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2014، كما نؤكد على حرص الوزارة على تطوير المرافق بما يحقق المنفعة العامة وتعظيم الإيرادات لمصلحة الخزانة العامة».