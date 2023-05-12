تأثرت بإحدى المكالمات لأنها ذكّرتني بوالدي الراحل

نجاح البرنامج ساهم في إقبال شديد على جناحي بمعرض العطور





ياسر العيلة



تستعد الإعلامية الجميلة حصة اللوغاني خلال الأيام المقبلة للعودة مجددا الى جمهورها من خلال البرنامج الشهير «ع السيف» الذي يعرض عبر شاشة محطة «atv» عقب النجاح الكبير الذي حققته خلال شهر رمضان في الجزء الثاني من برنامج المسابقات «عطني اللينك» الذي قدمته مع زميلها النجم عبدالله الطليحي.



«الأنباء» التقت حصة في الجناح الذي تشارك به في معرض العطور المقام حاليا بمنطقة مشرف والذي شهد حالة ازدحام من جمهورها لالتقاط الصور التذكارية معها أو لشراء العطور الخاصة بها، وفي البداية تحدثت حصة عن هذا التجمع حولها، قائلة: حب الناس لا يقدر بثمن وهذه نعمة كبيرة من رب العالمين، وأنا بطبعي أحب التفاعل والتعامل المباشر مع جمهوري سواء في الأماكن العامة او من خلال برامج المسابقات التي أشارك في تقديمها وآخرها «عطني اللينك» الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك وحقق نجاحا كبيرا جدا والحمد لله.



وعن رأيها في هذا النجاح الذي حققه البرنامج واختيارها لبرنامج مسابقات بشكل خاص لتظهر من خلاله في الشهر الفضيل، أوضحت: طوال العام أقدم البرنامج الحواري «نايت شو» وهو «ع السيف»، وأرى أن الناس تريد خلال شهر رمضان مشاهدة برنامج فيه ضحك و«غشمرة» وجوائز، بالإضافة الى أنني كما ذكرت لك أحب التفاعل المباشر مع الجمهور، لذلك أشتاق لمثل هذا التواصل معهم مثلما يحدث معي حاليا في معرض العطور، وهذا الشيء أفتقده طوال السنة، لذلك فإن شهر رمضان هو الأنسب لتقديم برنامج مثل «عطني اللينك»، خاصة أنني والحمد لله أملك رصيدا جيدا من برامج المسابقات التي قدمتها من قبل مثل «فن رن» و«استريح» و«العب برازيلوو» و«عطني اللينك» الجزء الأول.



وحول الكيمياء الكبيرة بينها وبين زميلها في تقديم «عطني اللينك» عبدالله الطليحي، ردت: بالفعل الكيمياء هذا العام أكثر من العام الماضي، وأنا بشكل خاص أحب العمل مع الطليحي فهو مجتهد ونشيط و«هايبر»، وأنا شاهدته في البرنامج بشخصية ثانية ومختلفة تماما عن الطليحي الذي أشاهده في برنامج «ع السيف».



أما عن سبب تعاطفها مع الكثير من المتصلين وسعيها لمساعدتهم بالفوز بجوائز البرنامج، فقالت: «اي والله» ساعدنا الكل لأن الهدف الأساسي من البرنامج «وناسة» الجمهور، لذلك أنا وعبدالله لم نكن نريد خسارة أي أحد من المتصلين، «وكثر ما قدرنا كنا نغشش المتصلين حتى يفوزوا».



وتطرقت حصة الى سبب تأثرها الشديد بإحدى المكالمات خلال البرنامج لدرجة انها كادت تبكي، قائلة: السبب أن أحد المتصلين فاز بـ «اللينك» وحصل على مبلغ 7 آلاف دولار، وعندما سألته ماذا ستفعل بالجائزة قال: «سأساعد بها والدي في بنيان منزلنا الجديد»، وكان رده له بالغ الأثر علي بسبب هذا الموقف لأنه ذكرني بوالدي، الله يرحمه، الذي توفي منذ فترة قليلة لذلك ظهر علي التأثر الشديد أمام الكاميرا.



وعن سبب عدم وجود برامج مسابقات خلال العام وحصرها خلال شهر رمضان فقط، أوضحت: التلفزيون خلال رمضان مشاهد بشكل كبير لكن باقي السنة الوضع يقل، خاصة أن «السوشيال ميديا» والمنصات سحبت البساط نوعا ما من المحطات التلفزيونية.



وحول انعكاس نجاح البرنامج على إقبال الجمهور على الجناح الخاص بها في معرض العطور، ردت حصة: «إي والله» والناس تأتي هنا ويقولون «ليش ما غششتونا لنحصل على اللينك لأنه صعب اننا نصيده؟» بالإضافة الى أن كثيرا من الفتيات والسيدات كن يسألنني عن مصدر الأزياء التي ظهرت بها خلال تقديم البرنامج.