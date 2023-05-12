كشفت الفنانة جومانا مراد عن موقف مؤثر حدث لها قبل موت ابنتها، وقالت: «شعور الوفاة صعب إني أوصفه لكن لما ربنا بينزل حاجة بينزل معاها الصبر والقوة، فيوم ما كنت بادفنها كنت أقرأ القرآن واللي من حولي بيبكوا، فربنا أعطاني القوة والصبر والإيمان في هذه اللحظة».



وتابعت جومانا خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»: «أنا مكنتش متوقعة وفاتها، وكنت دائما متفائلة إنها هتعبر الأزمة وهتقوم منها لحد قبل وفاتها بيوم معرفتش أنام، وحسيت بنار قايدة في قلبي ومعرفتش أنام، فزوجي سألني: في إيه؟، فقلت له: بنتي هتموت».



وأضافت: «الصبح روحت المستشفى، وكان وقتها كورونا، ودخلت إليها ووضعت يدي على جبهتها وقرأت عليها دعاء كأني بودعها، وعندما خرجت شميت إيدي لاقيت ريحتها ريحان كأنها ريحة أهل الجنة، بعدها بساعة توفيت، بس الحاجات دي بتقويكي، ووفاة والدي قواني أكتر، وبقيت بزور المقابر كتير».