يستهل منتخب الكويت للكرة الشاطئية منافساته في البطولة العربية التي تستضيفها مدينة جدة بالسعودية عندما يلتقي منتخب جزر القمر في العاشرة من مساء غد السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي الإمارات وليبيا.



ويشارك في البطولة 12 منتخبا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، على أن يتأهل من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحصلان على المركز الثالث.



وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني بمشاركة 8 منتخبات، والذي شارك فيه مدير إدارة منتخبات الكرة الشاطئية ورئيس وفد منتخب الكويت الوطني في البطولة العربية د.محمد بوعباس.



من جهته، قال مدرب المنتخب أحمد عبدالرازق خلال المؤتمر الصحافي انه يشكر الاتحاد العربي على تنظيم البطولة بعد فترة غياب وكذلك الاتحاد السعودي الذي يعتبر سباقا في استضافة البطولات، مضيفا: «تضم مجموعة الكويت منتخبين من أفضل المنتخبات العربية، حيث سبق للمنتخب الليبي تحقيق لقب البطولة في نسختها الأولى، بينما حقق المنتخب الإماراتي الوصافة في مناسبتين لكنني أثق بقدرات اللاعبين وإمكانياتهم والتطور الذي حدث في الآونة الأخيرة من خلال تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة آسيا لأول مرة في تاريخ مشاركات منتخب الكويت»، وموضحا أنه يسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.