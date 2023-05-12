مبارك الخالدي



ودع مهاجم نادي الجهراء عبدالعزيز مروي فريقه منهيا تعاقده مع إدارة الفريق.



وأعلن مروي عبر حسابه الشخصي خبر انتهاء تعاقده مع الفريق الجهراوي، مثمنا دور الجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين، ومتمنيا للفريق التوفيق في قادم الأيام.



كما أعلن قائد الفريق عبيد رافع العنزي انتهاء عقده مع الفريق. وقال عبر حسابه الشخصي: «لكل بداية نهاية، بعد 15 سنة في الجهراء انتهى عقدي مع النادي اليوم.. أشكر كل من زاملته خلال هذه السنوات من أعضاء وإداريين ولاعبين ومدربين، تشرفت فيكم واحد واحد وسامحوني إذا ضايقت أي شخص في هذا النادي.. سيبقى نادي الجهراء بيتي الأول والأخير».



وفي هذا الإطار، تعكف إدارة الفريق على دراسة المزيد من السير الذاتية لعدد من اللاعبين تمهيدا للتعاقد معهم بالتوازي مع مراقبة السوق المحلي واختيار الأفضل من اللاعبين بناء على اختيارات المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا.



إلى ذلك، أصيب هداف الفريق لمرحلة الشباب فهد الشلال بقطع في الرباط الصليبي اثر مشاركته الأخيرة أمام التضامن في الجولة الأخيرة لدوري زين الممتاز للمجموعة الثانية. ومن المقرر أن يجرى اللاعب عملية جراحية في الأيام المقبلة.