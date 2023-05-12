

تختتم مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة العالم للغوص الحر، التي استضافتها الكويت على مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية بنادي كاظمة بمشاركة 44 دولة مثلها 350 لاعبا، حيث ستقام منافسات مسابقة «كتم النفس الديناميكي» في الفترة الصباحية، يعقبها توزيع الميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمختلف الفئات، على أن يقام حفل الختام في الساعة السابعة مساء.



إلى ذلك، دخلت لاعبة منتخبنا مي البدر التاريخ بتحقيق أول ميدالية نسائية كويتية في تاريخ بطولة العالم وذلك بحصولها أمس على برونزية فئة الغوص الثابت، بعد أن سجلت زمن قدره 4:42:87 دقائق.



وفي استمرار للإنجازات الكويتية في البطولة، حقق حمد الكندري رقما وطنيا جديدا بلغ 6:42 دقائق في مسابقة «كتم النفس».



كما أسفرت نتائج منافسات اليوم الرابع التي أقيمت مساء الأربعاء، عن فوز الكرواتي غوران تشولاك بذهبية مسابقة «انقطاع النفس الديناميكي مع الزعانف الثنائية» بتسجيله رقما قياسيا عالميا جديدا إثر قطعه مسافة 292.15 مترا، فيما حصد مواطنه دافيد تشوتيش على الفضية والفرنسي غولاومي بورديلا على البرونزية. وفي المسابقة ذاتها للسيدات، حصلت البولندية ماجدالينا سوليتش تالاندا، على الذهبية مسجلة رقما قياسيا عالميا بقطع مسافة 263.64 مترا، والإيطالية ليفيا بريغونزيو على الفضية، والإسبانية جيما كاتالا على البرونزية.



وفي مسابقة «السرعة 4×50 مترا»، حصل المتسابق فلاديمير امفروسوف على المركز الأول، وجاء الكوبي ليماي ألفاريز في الثاني، ثم الفرنسي أرنولد مانير في المركز الثالث.



وأكدت لاعبة منتخب الكويت الوطني علياء السالم، التي حققت رقما جديدا بمسافة 11.6 مترا بمسابقة «انقطاع النفس الديناميكي مع الزعانف الثنائية»، أنها سعيدة بهذا الرقم في المشاركة الدولية الأولى لها، وأضافت أن المستوى جاء مرتفعا للغاية، نظرا لمشاركة أفضل لاعبات العالم.