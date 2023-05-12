يعقوب العوضي



تصدرت الكويت المجموعـــة الأولــــى لمنافسات بطولة كأس العـرب الأولى لهوكي الجليد للرجال بعد فوزها مساء الأربعاء علــى نظيرها الجزائري 6-2 محققة فوزها الثالث تواليا في البطولة لتعتلي صدارة المجموعة بـ 9 نقاط، فيما تأهلت البحرين لنصف النهائي رفقة الكويت بعد فوزها على تونس 7-2 لتحتل المركز الثاني، بينما تراجعت تونس للمركز الثالث وحلت الجزائر رابعة.



هذا، وحسم منتخب لبنان صدارة المجموعة الثانية بفوزه الكبير على منتخب عمان بنتيجة 15-4 الذي ورغم الهزيمة حل ثانيا، في حين أحرزت مصر فوزها الأول على حساب المنتخب السعودي 7-0 لتحتل المركز الثالث والسعودية رابعا.



وبهذه النتائج التقى في وقت متأخر من أمس الخميس الكويت مع عمان والمغرب أمام البحرين في قبل نهائي البطولة التي تختتم غدا السبت، فيما لعبت تونس مع السعودية ومصر مع الجزائر لتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن.