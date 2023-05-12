

القاهرة - سامي عبدالفتاح



يستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي المصري في التاسعة من مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك على ملعب حمادي العقربي بمدينة قرطاج التونسية، على أن تقام مواجهة الإياب بين الكبيرين يوم الجمعة المقبل في ستاد القاهرة لحسم الفريق المتأهل على المباراة النهائية.



ويقام غدا السبت النصف الثاني من الدور قبل النهائي، حيث يواجه الوداد المغربي منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في موقعة كروية مثيرة على ملعب محمد الخامس.



واللقب القاري يبدو حائرا بين 4 أندية من كبار القارة السمراء، نجحت من قبل في تحقيق البطولة عدة مرات، على رأسها الأهلي الأكثر تتويجا برصيد 10 ألقاب، ومعه الوداد حامل اللقب.