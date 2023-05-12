

الرياض ـ خالد المصيبيح



تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي ينوب عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يشهد ستاد الملك عبدالله في الـ 9:00 مساء اليوم اقامة المباراة النهائية على كأس الملك السعودي بين فريقي الهلال من الرياض، والوحدة من مكة، وسيتوج ولي العهد بعد نهاية المباراة الفريق الفائز بالكأس والميداليات الذهبية، ومكافأة البطولة 10 ملايين ريال سعودي، فيما سيتسلم صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية و5 ملايين ريال.



واستحق الفريقان بلوغ النهائي عطفا على ما قدماه في الأدوار السابقة، والتي كان آخرها في الدور نصف النهائي بتجاوزهما فريقي الاتحاد والنصر.



ورغم الفوارق الكبيرة في الإمكانات الفنية التي تميل كثيرا لمصلحة الهلال، إلا أن طموح لاعبي الوحدة الظفر بالكأس الغالية، التي كانت في السنوات الأخيرة فرصة لفرق الوسط في الكرة السعودية في الفوز، حيث توج بالكأس في السنوات الـ4 الأخيرة فرق أندية التعاون والفيصلي والفيحاء.