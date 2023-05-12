منصور السلطان



بدأت وزارة الداخلية متمثلة بقطاع أمن المنافذ والحدود العمل بنظام المنظومة المركزية المتكاملة لسمات «البيومترية» الخاصة بزائري الكويت عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية من خلال بصمة الوجه والبصمة العشرية لليد والتوقيع الإلكتروني لجميع المسافرين الكويتيين والخليجيين والجنسيات الأخرى من المغادرين والقادمين إلى البلاد وجميع الاعمار من خلال تركيب أجهزة خاصة لبصمة الوجه واليد والتوقيع الالكتروني في المنافذ.



من جهتها، أكدت مصادر أمنية أن العمل في المنافذ البرية والجوية والبحرية يسير وفق خطة خاصة وضعت بدعم من القيادة العليا في وزارة الداخلية للنهوض بالعمل ومواكبة التطور الالكتروني وتقديم وتسهيل الخدمات للمسافرين دون تأخير وللحفاظ على الأمن العام ولتكوين اكبر بنك معلومات خاص بالمسافرين. وأوضحت المصادر انه كان من المتوقع ان تحدث ربكة وزحمة في المنافذ البرية كون المسافر غير متعود على هذه الآلية الجديدة في إنجاز إجراءات السفر، لذلك قمنا بدعم المنافذ بعدد من الموظفين لسرعة الإنجاز وعدم وقوع أخطاء، حيث ان اجراء السفر للمسافر فور استلام جواز سفره لا يتجاوز الـ 40 ثانية فقط. وكشفت المصادر ان جميع اجراءات السفر التي يقوم بها موظفو المنافذ مربوطة في الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للادلة الجنائية وذلك تجنبا لوقوع أخطاء أو تعطيل خلال إنجاز المعامل على جهاز البصمة ولتقييمه.



وبينت المصادر ان مشروع «البيومترية» سيقضي على حالات التزوير للمطلوبين والمبعدين الذين يحاولون الدخول للبلاد بجوازات سفر مزورة والذي سيكتشف أمرهم فورا.