أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري «إم بوكس» لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية، بعد عام تقريبا على بدء تفشي هذا المرض الذي كان يعرف سابقا بجدري القرود في أنحاء العالم.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي على الانترنت يسعدني الإعلان عن قبول نصيحة لجنة الطوارئ الخاصة بإم بوكس، إلغاء أعلى درجات التحذير.



ويأتي ذلك بعد أسبوع على إعلان منظمة الصحة العالمية أنها لم تعد تعتبر كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا.



وقال تيدروس «على الرغم من إلغاء حالتي الطوارئ المرتبطتين بجدري إم بوكس وكوفيد-19، لايزال قائما خطر حصول موجات مستجدة للفيروسين»، مضيفا «يستمر الفيروسان بالتفشي وبالتسبب بوفيات».



وتابع «لا زال إم بوكس يشكل تحديات تتطلب استجابة قوية واستباقية ومستدامة»، داعيا الدول إلى مواصلة اليقظة.



وفيروس «إم بوكس» موجود منذ زمن في وسط إفريقيا وغربها، لكن في مايو من العام الماضي رصدت حالات إصابة به في أوروبا وأميركا الشمالية ومن ثم في بقية أنحاء العالم، غالبا لدى رجال مثليي الجنس.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في يوليو2022 فيروس «إم بوكس» حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا، لكن عدد الذين أصيبوا بالمرض الذي يسبب الحمى والآلام العضلية وتقرحات جلدية كبيرة، تراجع كثيرا مذاك.



وسجلت أكثر من 87 ألف إصابة و140 وفاة في 11 بلدا خلال فترة التفشي العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية.



وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة تراجعت الإصابات بنحو 90% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق تيدروس.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية «نرحب بالمنحى الانحداري للإصابات بإم بوكس، لكن الفيروس مستمر بالتأثير على مجتمعات في كل المناطق بما في ذلك إفريقيا حيث لم يتم التوصل بعد إلى فهم جيد لأسباب التفشي».



ومع إلغاء أعلى درجات التحذير لكوفيدـ19 وإم بوكس، يكون شلل الأطفال هو الفيروس الوحيد الذي لا زال يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا، علما بأن منظمة الصحة العالمية صنفته على هذا النحو في مايو 2014.