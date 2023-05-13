أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا بجواز منح العسكريين العاملين في الوزارة رخصة سوق عسكرية لقيادة سيارات الشرطة والدراجات الآلية العسكرية.

وجاء في القرار:



مادة أولى



تعدل المادة (101 مكرر) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار اليه لتصبح على النحو التالي:



مادة (101 مكرر)



يجوز منح العسكريين العاملين بوزارة الداخلية رخص سوق عسكرية تخول حاملها قيادة سيارات الشرطة، وكذلك الدراجات الآلية العسكرية فقط، وتجدد كل 3 سنوات بشرط أن يكون حاملها مستمرا بالعمل في الوزارة بالإضافة إلى اجتياز دورة قيادة المركبات الآلية للوزارة.



ويجوز منح السائقين العاملين بوزارة الداخلية رخص سوق عسكرية تخول لحاملها قيادة سيارات الشرطة الثقيلة فقط، وتجدد كل سنتين بشرط أن يكون حاملها مستمرا بالعمل في الوزارة.



مادة ثانية



على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.